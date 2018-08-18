Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Купил в Сильпо шоколад Рошен по 14,50 грн - на обратной стороне написано сделано в Венгрии. Зрада чи перемога? От укрепления курса скоро наши товары станут неконкурентоспособными.
Кстати по шоколаду Рошен дивная ценовая ситуация. Вот вчера речь шла о фиксации расходов, вот мой чек девятилетней давности.
Обратите внимание, что цена молока той же самой марки в гривнах выросла в три раза, а шоколад той же марки на 40 процентов, как написал BIGor, хотя по факту в АТБ недавно я покупал Рошен черный по 11 грн. Когда нас дурили с ценой, тогда или сейчас дурят с составом
на мировом рынка какао подешевело с 3200 до 2200 сахар вообще сложился в 2 раза
BIGor написав:Купил в Сильпо шоколад Рошен по 14,50 грн - на обратной стороне написано сделано в Венгрии. Зрада чи перемога? От укрепления курса скоро наши товары станут неконкурентоспособными.
Кстати по шоколаду Рошен дивная ценовая ситуация. Вот вчера речь шла о фиксации расходов, вот мой чек девятилетней давности.
Обратите внимание, что цена молока той же самой марки в гривнах выросла в три раза, а шоколад той же марки на 40 процентов, как написал BIGor, хотя по факту в АТБ недавно я покупал Рошен черный по 11 грн. Когда нас дурили с ценой, тогда или сейчас дурят с составом
В 2015 году все Рошены стоили по 6,00 грн. Непонятно, как он мог стоить в 2010 году 10 грн. Возможно магазин с конской накруткой.
Ходила вчера в ОП Академквартала. Сейчас при % оплате и новогодней скидке в % двушку 75 метров можно взять за 45 куе без ремонта на низком этаже и за 45,5 куе на высоком. Заселение в марте 2020 г. Ремонт по 100 у.е. за квадрат с работой и материалами (в основном Украина или Польша), видела фотки - выглядит неплохо.
Есть рассрочки на 1,5 ода, 3 года и 5 лет. При длительной рассрочке с октября 2020-го оформляется договор аренды, согласно которому ежемесячно доплачиваете аренду в размере 1 у.е./кв. метр. По платежам на такой срок прикладываю расчет с учетом ПВ 30%. Видно так себе, кому надо - сброшу в личку. Ежемесячный платеж 721 у.е., общая стоимость квартиры будет почти 62 куе.
Востаннє редагувалось Natt в Нед 23 гру, 2018 12:53, всього редагувалось 3 разів.
BIGor написав:Купил в Сильпо шоколад Рошен по 14,50 грн - на обратной стороне написано сделано в Венгрии. Зрада чи перемога? От укрепления курса скоро наши товары станут неконкурентоспособными.
Всего лишь оптимизация использования производственных мощностей. Например, жвачки DIROL для украинского рынка производят на фабрике в Польше. При этом в самой Польше марка на рынке не присутствует вообще. А может на украинские фабрики уже никого найти не могут, потому что все выехали?
Kostia написав:Подскажите пожалуйста, какая зарплата у аудитора в KPMG
Думаю, что от 10-12 для зеленых выпускников до 25-30 для синиоров.
Natt написав:Ходила вчера в ОП Академквартала. Сейчас при % оплате и новогодней скидке в % двушку 75 метров можно взять за 45 куе без ремонта на низком этаже и за 45,5 куе на высоком. Заселение в марте 2020 г. Ремонт по 100 у.е. за квадрат с работой и материалами (в основном Украина или Польша), видела фотки - выглядит неплохо.
Есть рассрочки на 1,5 ода, 3 года и 5 лет. При длительной рассрочке с октября 2020-го оформляется договор аренды, согласно которому ежемесячно доплачиваете аренду в размере 1 у.е./кв. метр. По платежам на такой срок прикладываю расчет с учетом ПВ 30%. Видно так себе, кому надо - сброшу в личку. Ежемесячный платеж 721 у.е., общая стоимость квартиры будет почти 62 куе.
Спасибо за инфу, но нужно учесть что месторасположение - говно, застройщик - говно, инфрастуктура - говно. Двушки - 75 м2? Говно, зачем такая площадь для двушки? Год достройки 2020??? рилли? Какой сейчас смысл покупать новострой так дорого?
Natt написав:Ходила вчера в ОП Академквартала. Сейчас при % оплате и новогодней скидке в % двушку 75 метров можно взять за 45 куе без ремонта на низком этаже и за 45,5 куе на высоком. Заселение в марте 2020 г. Ремонт по 100 у.е. за квадрат с работой и материалами (в основном Украина или Польша), видела фотки - выглядит неплохо.
Есть рассрочки на 1,5 ода, 3 года и 5 лет. При длительной рассрочке с октября 2020-го оформляется договор аренды, согласно которому ежемесячно доплачиваете аренду в размере 1 у.е./кв. метр. По платежам на такой срок прикладываю расчет с учетом ПВ 30%. Видно так себе, кому надо - сброшу в личку. Ежемесячный платеж 721 у.е., общая стоимость квартиры будет почти 62 куе.
Спасибо за инфу, но нужно учесть что месторасположение - говно, застройщик - говно, инфрастуктура - говно. Двушки - 75 м2? Говно, зачем такая площадь для двушки? Год достройки 2020??? рилли? Какой сейчас смысл покупать новострой так дорого?
Я смотрела не для себя (я уже копытце того), а для человека, которого устраивает именно эта локация и нужна просторная двушка. Готовность конец 2019, заселение март 20-го. Но я хз, вовремя ли сдает Интергал. Так что есть ЦА на это говно. Есть еще двушка 60 квадратов, но там планировка не особо. Поэтому по ней расчетами не интересовалась.