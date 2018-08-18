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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3091309230933094>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 13:31

  kingkongovets написав:Зображення

Я видел как мужик купил 4 ящика (6 банок в ящике) кофе якобс по 99 грн.
Вот такого:
Зображення
Зачем мужику 4,5 кг. растворимого кофе? Его же за 10 лет не выпить.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 13:36

  BIGor написав:Зачем мужику 4,5 кг. растворимого кофе? Его же за 10 лет не выпить.

В крупном офисе банка может за 3-5 дней улететь.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 13:39

BIGor, закупка на подарки контрагентам. По 10 ящиков шампанского тоже не для себя обычно берут.

Конг, спасибо! Если будут вопросы - обращусь!
Востаннє редагувалось Natt в Нед 23 гру, 2018 13:40, всього редагувалось 1 раз.
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 13:39

  zzzzzz написав:
  BIGor написав:Зачем мужику 4,5 кг. растворимого кофе? Его же за 10 лет не выпить.

В крупном офисе банка может за 3-5 дней улететь.


2олл:
ни одного поста по теме ветки от этого персонажа
НИ ОДНОГО
пролистайте последние страниц 10
но за оффтопик банят почему то меня :oops:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 13:44

  kingkongovets написав:
  zzzzzz написав:
  BIGor написав:Зачем мужику 4,5 кг. растворимого кофе? Его же за 10 лет не выпить.

В крупном офисе банка может за 3-5 дней улететь.


2олл:
ни одного поста по теме ветки от этого персонажа
НИ ОДНОГО
пролистайте последние страниц 10
но за оффтопик банят почему то меня :oops:

Как любит повторять Первый, жизнь - боль (с)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 13:44

BIGor

Придбав з метою продати у своєму МАФі на околицях міста-селища на 50%-70% дорожче. Перед святами проблем з реалізацією не виникне. Ще причини: на подарунки рідні-друзям-знайомим, для переправлення в ОРДЛО-Крим, велика сім’я-кавомани тощо. Нічого дивного тут немає.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 13:51

  kingkongovets написав:
  zzzzzz написав:
  BIGor написав:Зачем мужику 4,5 кг. растворимого кофе? Его же за 10 лет не выпить.

В крупном офисе банка может за 3-5 дней улететь.


2олл:
ни одного поста по теме ветки от этого персонажа
НИ ОДНОГО
пролистайте последние страниц 10
но за оффтопик банят почему то меня :oops:

Чим більш порядніша, щиріша і правдолюбніша людина, тим більше у неї ворогів. Тримайтеся, колего. )
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 13:55

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:тебя самого со старта тут забанить надо было - одна вонь и провокации от тебя
и жалобы постоянные, обидели мол суслика - насрали в норку


Научитесь соблюдать правила форума , а именно раздел запрещающий публичные оскорбления других участников форума и тогда не будете по 2 раза за неделю улетать в бан. Проблема только в Вас !
Зудящий - тебя в армии/школе/пионерлагере хором пацаны за твоё поведение били или мама тебя никуда в такие места не отпустила?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 13:55

kingkongovets персонаж, 1 - давай пруфы. 2 - ты сам по теме что то пишешь вообще?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 13:59

  ihorkyiv написав:Чим більш порядніша, щиріша і правдолюбніша людина, тим більше у неї ворогів. Тримайтеся, колего. )


бгггг порядна людина :mrgreen:

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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