Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 гру, 2018 13:36
BIGor написав:
Зачем мужику 4,5 кг. растворимого кофе? Его же за 10 лет не выпить.
В крупном офисе банка может за 3-5 дней улететь.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Нед 23 гру, 2018 13:39
BIGor, закупка на подарки контрагентам. По 10 ящиков шампанского тоже не для себя обычно берут. Конг, спасибо! Если будут вопросы - обращусь!
Востаннє редагувалось
Natt
в Нед 23 гру, 2018 13:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 гру, 2018 13:39
zzzzzz написав: BIGor написав:
Зачем мужику 4,5 кг. растворимого кофе? Его же за 10 лет не выпить.
В крупном офисе банка может за 3-5 дней улететь.
2олл:
ни одного поста по теме ветки от этого персонажа
НИ ОДНОГО
пролистайте последние страниц 10
но за оффтопик банят почему то меня
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: Нед 23 гру, 2018 13:44
kingkongovets написав: zzzzzz написав: BIGor написав:
Зачем мужику 4,5 кг. растворимого кофе? Его же за 10 лет не выпить.
В крупном офисе банка может за 3-5 дней улететь.
2олл:
ни одного поста по теме ветки от этого персонажа
НИ ОДНОГО
пролистайте последние страниц 10
но за оффтопик банят почему то меня
Как любит повторять Первый, жизнь - боль (с)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Додано: Нед 23 гру, 2018 13:44
BIGor Придбав з метою продати у своєму МАФі на околицях міста-селища на 50%-70% дорожче. Перед святами проблем з реалізацією не виникне. Ще причини: на подарунки рідні-друзям-знайомим, для переправлення в ОРДЛО-Крим, велика сім’я-кавомани тощо. Нічого дивного тут немає.
ihorkyiv
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Додано: Нед 23 гру, 2018 13:51
kingkongovets написав: zzzzzz написав: BIGor написав:
Зачем мужику 4,5 кг. растворимого кофе? Его же за 10 лет не выпить.
В крупном офисе банка может за 3-5 дней улететь.
2олл:
ни одного поста по теме ветки от этого персонажа
НИ ОДНОГО
пролистайте последние страниц 10
но за оффтопик банят почему то меня
Чим більш порядніша, щиріша і правдолюбніша людина, тим більше у неї ворогів. Тримайтеся, колего. )
ihorkyiv
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Додано: Нед 23 гру, 2018 13:55
zzzzzz написав: kingkongovets написав:
тебя самого со старта тут забанить надо было - одна вонь и провокации от тебя
и жалобы постоянные, обидели мол суслика - насрали в норку
Научитесь соблюдать правила форума , а именно раздел запрещающий публичные оскорбления других участников форума и тогда не будете по 2 раза за неделю улетать в бан. Проблема только в Вас !
Зудящий - тебя в армии/школе/пионерлагере хором пацаны за твоё поведение били или мама тебя никуда в такие места не отпустила?
барабашов
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Додано: Нед 23 гру, 2018 13:55
kingkongovets персонаж, 1 - давай пруфы. 2 - ты сам по теме что то пишешь вообще?
BIGor
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Додано: Нед 23 гру, 2018 13:59
ihorkyiv написав:
Чим більш порядніша, щиріша і правдолюбніша людина, тим більше у неї ворогів. Тримайтеся, колего. )
бгггг порядна людина
Живите своим умом!
zzzzzz
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