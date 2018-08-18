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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3091309230933094

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:02

перепрошую, але ще і на цій гілочці хочу почути думки...

... і будь тут мудрим ©
freeze написав:
Долярчик написав:
....вже, щось давно хотів підняти тему..... гуртівень...
- колись я думав, чому гуртівні собі паралельно не понавідкривають своїх магазинів у роздріб? - і переважно чув відповіді, що то багато мороки..... - не хочуть заморочуватись...і т. п.

.... і от, чим раз, тим більше спостерігається те явище, яким колись, ніби, "не хотіли заморочуватись"....
- то тепер гуртівні "шурують" свій товар на ліво і на право всім підряд!
- а що ж тоді мають робити ті дрібні(та й великі) магазини, які на тих гуртівнях таряться, якщо гуртівні "перетягують" на себе +/- 50% клієнтів(якщо не більше), які ще 3-5років тому, тарились тільки по магазинах, бо гуртівні були для них не доступні!(бо потрібно було масштабно таритись, а не 3-5-10 одиниць товару можна було взяти "будь кому" з вулиці! )?

- мдаааа, дійсно спостерігається багато "акул бізнесу", які тупо їдять дрібних рибок бізнесу...

- то що виходить, що вже тим гуртівням НЕ ПОТРІБНО, щоб було відкрито багато "чужих" магазинів, але з ЇХНІМ товаром? - їм не потрібні постійні клієнти, які закупляють їхній товар великими партіями/гуртом?!!!

"змія їсть себе за хвіст"©®™???!

===========
Я могу без разговоров забрать себе какой-то товар с магазина и перекинуть своему клиенту, только позвонив в киевскую бухгалтерию со словами - перекиньте этот артикул с магазина на меня.

Чувствуете разность подхода с вашими оптовыми барыгами )))
=======

... і Вам плюсанув....
- то у Вас НОРМАЛЬНІ оптовики..... - а наші - "шарашкіни контори", мабуть, і податків всіх не платять :mrgreen:

- але ще таке питання,(от Ваш бізнес пов'язаний з електрикою)
- от Вам би було добре/супер, якщо б до вас ходили "майстри-врозеточники", вони ж - постійні клієнти, - вони ж - і беруть часто дрібним гуртом......і господарям, в яких працюють, радять Вас/у Вас таритись...
- а тут бац, і все! - вони до Вас перестали ходити..... - бо їх заманили знижками "ваша гуртівня", яка може собі дозволити продавати товар таким от "майстрам-врозеточникам" чуть вище, ніж продає Вам! :shock:

- що тут скажете? :D

- це Вам, не за рогом, конкуренти відкрили магазин з аналогічним товаром і Ви просто, можете приспустити свої ціни і роздавати халявну каву, щоб клієнти йшли до Вас, а не до конкурентів - а тут справа з ГУРТІВНЕЮ! - яка, своїми цінами, може Ваш бізнес скрутити в баранячий ріг! :shock: :roll:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:09

  Долярчик написав:- що тут скажете? :D

- це Вам, не за рогом, конкуренти відкрили магазин з аналогічним товаром і Ви просто, можете приспустити свої ціни і роздавати халявну каву, щоб клієнти йшли до Вас, а не до конкурентів - а тут справа з ГУРТІВНЕЮ! - яка, своїми цінами, може Ваш бізнес скрутити в баранячий ріг! :shock: :roll:

Долярчик, жизнь-боль. И вы ведь не с одним единственным оптовиком работаете?
Диверсифицируйтесь. Изучайте сварочное дело, управление станками с ЧПУ или, на крайняк, карту Киева.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:26

  kingkongovets написав:зы: щас плотно общаюсь с руководством оп интергала

и как успехи? удастся приобрести нежилые во Владимирском?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:35

  zzzzzz написав:
  ihorkyiv написав:Чим більш порядніша, щиріша і правдолюбніша людина, тим більше у неї ворогів. Тримайтеся, колего. )


бгггг порядна людина :mrgreen:

Зображення

Ну, зірвалася людина, зреагувавши на провокацію і образливі сентенції. Адже Сєржик, не підбираючи слів, зачепив Кінга. Хто на форумі без гріха, киньте у Долярчика камінь. ))
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:36

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Yuri_T написав:
  kingkongovets написав:зы: щас плотно общаюсь с руководством оп интергала

и как успехи? удастся приобрести нежилые во Владимирском?


продавать будут не они, цен пока нет, и нет даже четкой уверенности, шо их вообще будут продавать, а не сдавать в аренду, но как только и если - я узнаю)
но вообще то инициатива знакомства исходила от них и по другому вопросу)

зы: а еще в оп и отделах маркетинга работают весьма привлекательные дамы, начинаю понимать первого)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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