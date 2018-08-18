Додано: Нед 23 гру, 2018 14:02

тепер гуртівні "шурують" свій товар на ліво і на право всім підряд!

а що ж тоді мають робити ті дрібні(та й великі) магазини, які на тих гуртівнях таряться,





- це Вам, не за рогом, конкуренти відкрили магазин з аналогічним товаром і Ви просто, можете приспустити свої ціни і роздавати халявну каву, щоб клієнти йшли до Вас, а не до конкурентів - а тут справа з ГУРТІВНЕЮ! - яка, своїми цінами, може Ваш бізнес скрутити в баранячий ріг! що тут скажете?- це Вам, не за рогом, конкуренти відкрили магазин з аналогічним товаром і Ви просто, можете приспустити свої ціни і роздавати халявну каву, щоб клієнти йшли до Вас, а не до конкурентів - а тут справа з ГУРТІВНЕЮ! - яка, своїми цінами, може Ваш бізнес скрутити в баранячий ріг!

... і будь тут мудрим ©freeze написав:Долярчик написав:....вже, щось давно хотів підняти тему..... гуртівень...- колись я думав, чому гуртівні собі паралельно не понавідкривають своїх магазинів у роздріб? - і переважно чув відповіді, що то багато мороки..... - не хочуть заморочуватись...і т. п..... і от, чим раз, тим більше спостерігається те явище, яким колись, ніби, "не хотіли заморочуватись"....- тоякщо гуртівні "перетягують" на себе +/- 50% клієнтів(якщо не більше), які ще 3-5років тому, тарились тільки по магазинах, бо гуртівні були для них не доступні!(бо потрібно було масштабно таритись, а не 3-5-10 одиниць товару можна було взяти "будь кому" з вулиці! )?- мдаааа, дійсно спостерігається багато "акул бізнесу", які тупо їдять дрібних рибок бізнесу...- то що виходить, що вже тим гуртівням НЕ ПОТРІБНО, щоб було відкрито багато "чужих" магазинів, але з ЇХНІМ товаром? - їм не потрібні постійні клієнти, які закупляють їхній товар великими партіями/гуртом?!!!"змія їсть себе за хвіст"©®™???!===========Я могу без разговоров забрать себе какой-то товар с магазина и перекинуть своему клиенту, только позвонив в киевскую бухгалтерию со словами - перекиньте этот артикул с магазина на меня.Чувствуете разность подхода с вашими оптовыми барыгами )))=======... і Вам плюсанув....- то у Вас НОРМАЛЬНІ оптовики..... - а наші - "шарашкіни контори", мабуть, і податків всіх не платять- але ще таке питання,(от Ваш бізнес пов'язаний з електрикою)- от Вам би було добре/супер, якщо б до вас ходили "майстри-врозеточники", вони ж - постійні клієнти, - вони ж - і беруть часто дрібним гуртом......і господарям, в яких працюють, радять Вас/у Вас таритись...- а тут бац, і все! - вони до Вас перестали ходити..... - бо їх заманили знижками "ваша гуртівня", яка може собі дозволити продавати товар таким от "майстрам-врозеточникам" чуть вище, ніж продає Вам!