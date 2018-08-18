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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 23 гру, 2018 14:02
... і будь тут мудрим ©
freeze написав:
Долярчик написав:
....вже, щось давно хотів підняти тему..... гуртівень...
- колись я думав, чому гуртівні собі паралельно не понавідкривають своїх магазинів у роздріб? - і переважно чув відповіді, що то багато мороки..... - не хочуть заморочуватись...і т. п.
.... і от, чим раз, тим більше спостерігається те явище, яким колись, ніби, "не хотіли заморочуватись"....
- то тепер гуртівні "шурують" свій товар на ліво і на право всім підряд!
- а що ж тоді мають робити ті дрібні(та й великі) магазини, які на тих гуртівнях таряться,
якщо гуртівні "перетягують" на себе +/- 50% клієнтів(якщо не більше), які ще 3-5років тому, тарились тільки по магазинах, бо гуртівні були для них не доступні!(бо потрібно було масштабно таритись, а не 3-5-10 одиниць товару можна було взяти "будь кому" з вулиці! )?
- мдаааа, дійсно спостерігається багато "акул бізнесу", які тупо їдять дрібних рибок бізнесу...
- то що виходить, що вже тим гуртівням НЕ ПОТРІБНО, щоб було відкрито багато "чужих" магазинів, але з ЇХНІМ товаром? - їм не потрібні постійні клієнти, які закупляють їхній товар великими партіями/гуртом?!!!
"змія їсть себе за хвіст"©®™???!
===========
Я могу без разговоров забрать себе какой-то товар с магазина и перекинуть своему клиенту, только позвонив в киевскую бухгалтерию со словами - перекиньте этот артикул с магазина на меня.
Чувствуете разность подхода с вашими оптовыми барыгами )))
=======
... і Вам плюсанув....
- то у Вас НОРМАЛЬНІ оптовики..... - а наші - "шарашкіни контори", мабуть, і податків всіх не платять
- але ще таке питання,(от Ваш бізнес пов'язаний з електрикою)
- от Вам би було добре/супер, якщо б до вас ходили "майстри-врозеточники", вони ж - постійні клієнти, - вони ж - і беруть часто дрібним гуртом......і господарям, в яких працюють, радять Вас/у Вас таритись...
- а тут бац, і все! - вони до Вас перестали ходити..... - бо їх заманили знижками "ваша гуртівня", яка може собі дозволити продавати товар таким от "майстрам-врозеточникам" чуть вище, ніж продає Вам!
- що тут скажете?
- це Вам, не за рогом, конкуренти відкрили магазин з аналогічним товаром і Ви просто, можете приспустити свої ціни і роздавати халявну каву, щоб клієнти йшли до Вас, а не до конкурентів - а тут справа з ГУРТІВНЕЮ! - яка, своїми цінами, може Ваш бізнес скрутити в баранячий ріг!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Нед 23 гру, 2018 14:09
Долярчик, жизнь-боль. И вы ведь не с одним единственным оптовиком работаете?
Диверсифицируйтесь. Изучайте сварочное дело, управление станками с ЧПУ или, на крайняк, карту Киева.
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Gastarbaiter
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Додано: Нед 23 гру, 2018 14:26
kingkongovets написав:
зы: щас плотно общаюсь с руководством оп интергала
и как успехи? удастся приобрести нежилые во Владимирском?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Нед 23 гру, 2018 14:35
Ну, зірвалася людина, зреагувавши на провокацію і образливі сентенції. Адже Сєржик, не підбираючи слів, зачепив Кінга. Хто на форумі без гріха, киньте у Долярчика камінь. ))
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ihorkyiv
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Додано: Нед 23 гру, 2018 14:36
Yuri_T написав: kingkongovets написав:
зы: щас плотно общаюсь с руководством оп интергала
и как успехи? удастся приобрести нежилые во Владимирском?
продавать будут не они, цен пока нет, и нет даже четкой уверенности, шо их вообще будут продавать, а не сдавать в аренду, но как только и если - я узнаю)
но вообще то инициатива знакомства исходила от них и по другому вопросу)
зы: а еще в оп и отделах маркетинга работают весьма привлекательные дамы, начинаю понимать первого)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Нед 23 гру, 2018 15:15
zzzzzz написав: kingkongovets написав:
тебя самого со старта тут забанить надо было - одна вонь и провокации от тебя
и жалобы постоянные, обидели мол суслика - насрали в норку
Научитесь соблюдать правила форума , а именно раздел запрещающий публичные оскорбления других участников форума и тогда не будете по 2 раза за неделю улетать в бан. Проблема только в Вас !
Научись не писать *****, и не будешь слышать в своц адрес неприятные характеристики
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Нед 23 гру, 2018 15:28
Gastarbaiter написав:
Долярчик, жизнь-боль. И вы ведь не с одним единственным оптовиком работаете?
... так, з 6-ма!
- але, бачу, що вже цього року буду по-трохи згрібати "не ходовий" товар, якого, ЧЕРЕЗ ПОЛІТИКУ ГУРТІВЕНЬ(!) стало врази більше, ніж було ще пару років тому..... і нести до конкурентів(у інші райони) здавати "трохи нижче гуртових цін"!
- дав собі завдання на наступний рік - МАКСИМАЛЬНО зменшити неходовий/і слабоходовий товар!
- а там, і взагалі, з того бізнесу зробити "хоббі", а серйознішше зайнятись нерухомістю))
ihorkyiv написав:
Ну, зірвалася людина, зреагувавши на провокацію і образливі сентенції. Адже Сєржик, не підбираючи слів, зачепив Кінга. Хто на форумі без гріха, киньте у Долярчика камінь. ))
... а це рахувати, як провокацію з Вашого боку, чи врахувати смайлика в кінці речення?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Нед 23 гру, 2018 15:53
Долярчик написав: ihorkyiv написав:
Ну, зірвалася людина, зреагувавши на провокацію і образливі сентенції. Адже Сєржик, не підбираючи слів, зачепив Кінга. Хто на форумі без гріха, киньте у Долярчика камінь. ))
... а це рахувати
, як провокацію з Вашого боку, чи врахувати смайлика в кінці речення?
Це моя "провокація" в очікуванні на Ваш жарт у відповідь. )) Якщо сприйняли мій закид всерйоз і жадатимете сатисфакції, киньте в мій нікнейм рукавичку. Обіцяю на дуелі стріляти першим і вгору.
Дозволю собі з благих намірів нахабство запропонувати Вам писати у зазначеному контексті замість слова "рахувати" слово "вважати", бо рахують числа. На заході України це поширена помилка мовлення і є калькою перекладу з московитського слова "считать". Якщо і ця пропозиція зачепила Ваше его, кидайте одразу дві рукавички. Хоч на дуелі руки не замерзнуть. У мене 10-й розмір руки.
Востаннє редагувалось ihorkyiv
в Нед 23 гру, 2018 16:09, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 23 гру, 2018 15:58
zzzzzz написав: flyman написав: Долярчик написав:
- краще СПРОБУВАТИ і шкодувати, ніж НЕ спробувати, і шкодувати, що не спробували!!!©®™
подумав Долярчик перегортаючи тещі наступну сторінку каталога з эвроремонтами
Самые романтичные на форумах всегда женатики, причем чем больше детей, тем слаще серенады ))
у меня трое детей и шо?
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Додано: Нед 23 гру, 2018 16:06
kingkongovets написав: zzzzzz написав: BIGor написав:
Зачем мужику 4,5 кг. растворимого кофе? Его же за 10 лет не выпить.
В крупном офисе банка может за 3-5 дней улететь.
2олл:
ни одного поста по теме ветки от этого персонажа
НИ ОДНОГО
пролистайте последние страниц 10
но за оффтопик банят почему то меня
Модераторы, прошу обратить внимание на публичное обсуждение действий Администрации и Модераторов.
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