|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 23 гру, 2018 16:20
Долярчик написав: Gastarbaiter написав:
Долярчик, жизнь-боль. И вы ведь не с одним единственным оптовиком работаете?
... так, з 6-ма!
- але, бачу, що вже цього року буду по-трохи згрібати "не ходовий" товар, якого, ЧЕРЕЗ ПОЛІТИКУ ГУРТІВЕНЬ(!) стало врази більше, ніж було ще пару років тому..... і нести до конкурентів(у інші райони) здавати "трохи нижче гуртових цін"!
- дав собі завдання на наступний рік - МАКСИМАЛЬНО зменшити неходовий/і слабоходовий товар!
- а там, і взагалі, з того бізнесу зробити "хоббі", а серйознішше зайнятись нерухомістю))
ihorkyiv написав:
Ну, зірвалася людина, зреагувавши на провокацію і образливі сентенції. Адже Сєржик, не підбираючи слів, зачепив Кінга. Хто на форумі без гріха, киньте у Долярчика камінь. ))
... а це рахувати, як провокацію з Вашого боку, чи врахувати смайлика в кінці речення?
це правильно, неходового хламу тре позбавлятися (виробити правило: не продається півроку - до побачення)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 14769
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 872 раз.
- Подякували: 847 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 23 гру, 2018 16:38
ihorkyiv написав:
Дозволю собі з благих намірів нахабство запропонувати Вам писати у зазначеному контексті замість слова "рахувати" слово "вважати", бо рахують числа. На заході України це поширена помилка мовлення і є калькою перекладу з московитського слова "считать".
.... ой, та в нас тут якою тільки мовою не розбавляють українську! - і російською, і польською....
- от Ви хоч одне інтерв'ю Скрябіна(Кузьми) послухайте.... - от він чітко відображав наш львівсько-галицький діалект...
... а так, то "да" - стараємось, щоб наша мова була чистішшою!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 5539
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 277 раз.
- Подякували: 315 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 23 гру, 2018 16:49
flyman написав:
це правильно, неходового хламу тре позбавлятися (виробити правило: не продається півроку - до побачення)
....от щось типу того!
- то я от вже ЧІТКО знаю, що не брати/не закуповувати!....
- а от позбутись того хламу, що вже є купа(а це "на око" більше 30%) - буде ой як не легко! - бо будуть крутити носом і брати за копійки!!!
... і шкода, що я не можу/точніше можу, але воно не дасть ефекту ..... - зробити розпродаж, як в супермаркетах... - бо вже пробував, - результат плачевний, бо трохи специфічний товар, а ГОЛОВНЕ, потік людей далеко не такий, як в Ашанах...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 5539
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 277 раз.
- Подякували: 315 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 23 гру, 2018 17:11
trololo написав: zzzzzz написав: kingkongovets написав:
тебя самого со старта тут забанить надо было - одна вонь и провокации от тебя
и жалобы постоянные, обидели мол суслика - насрали в норку
Научитесь соблюдать правила форума , а именно раздел запрещающий публичные оскорбления других участников форума и тогда не будете по 2 раза за неделю улетать в бан. Проблема только в Вас !
Научись не писать *****, и не будешь слышать в своц адрес неприятные характеристики
Вижу до некоторых "очень умных" упорно не может дойти мысль, что либо ты соблюдаешь правила форума, либо улетаешь в бан.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 29799
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2925 раз.
- Подякували: 4868 раз.
-
- Профіль
-
10
2
1
Додано: Нед 23 гру, 2018 17:11
Долярчик написав: flyman написав:
це правильно, неходового хламу тре позбавлятися (виробити правило: не продається півроку - до побачення)
....от щось типу того!
- то я от вже ЧІТКО знаю, що не брати/не закуповувати!....
- а от позбутись того хламу, що вже є купа(а це "на око" більше 30%) - буде ой як не легко! - бо будуть крутити носом і брати за копійки!!!
... і шкода, що я не можу/точніше можу, але воно не дасть ефекту ..... - зробити розпродаж, як в супермаркетах... - бо вже пробував, - результат плачевний, бо трохи специфічний товар, а ГОЛОВНЕ, потік людей далеко не такий, як в Ашанах...
Продавай ликвид дари в подарок неликвид
-
Kostia
-
-
- Повідомлень: 921
- З нами з: 02.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Нед 23 гру, 2018 17:26
zzzzzz написав:
Вижу до некоторых "очень умных" упорно не может дойти мысль, что либо ты соблюдаешь правила форума, либо улетаешь в бан.
"На сибе посмотрии, даа"
И опустим тот факт, что за ваши нарушения правил форума, вам всё прощается.
А так да, правила надо соблюдать. Но только всем.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 1883
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 152 раз.
- Подякували: 576 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 23 гру, 2018 17:37
pesikot написав: zzzzzz написав:
Вижу до некоторых "очень умных" упорно не может дойти мысль, что либо ты соблюдаешь правила форума, либо улетаешь в бан.
"На сибе посмотрии, даа"
И опустим тот факт, что за ваши нарушения правил форума, вам всё прощается.
А так да, правила надо соблюдать. Но только всем.
Писякота, от вас не было ни одного сообщения по теме только оскорбления форумчан.
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19467
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 481 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 23 гру, 2018 17:39
pesikot написав: zzzzzz написав:
Вижу до некоторых "очень умных" упорно не может дойти мысль, что либо ты соблюдаешь правила форума, либо улетаешь в бан.
"На сибе посмотрии, даа"
И опустим тот факт, что за ваши нарушения правил форума, вам всё прощается.
А так да, правила надо соблюдать. Но только всем.
Ну и кого я публично оскорбил?
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 29799
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2925 раз.
- Подякували: 4868 раз.
-
- Профіль
-
10
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|