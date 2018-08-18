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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3092309330943095

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 16:20

  Долярчик написав:
  Gastarbaiter написав:Долярчик, жизнь-боль. И вы ведь не с одним единственным оптовиком работаете?

... так, з 6-ма!
- але, бачу, що вже цього року буду по-трохи згрібати "не ходовий" товар, якого, ЧЕРЕЗ ПОЛІТИКУ ГУРТІВЕНЬ(!) стало врази більше, ніж було ще пару років тому..... і нести до конкурентів(у інші райони) здавати "трохи нижче гуртових цін"!
- дав собі завдання на наступний рік - МАКСИМАЛЬНО зменшити неходовий/і слабоходовий товар!
- а там, і взагалі, з того бізнесу зробити "хоббі", а серйознішше зайнятись нерухомістю))
  ihorkyiv написав:Ну, зірвалася людина, зреагувавши на провокацію і образливі сентенції. Адже Сєржик, не підбираючи слів, зачепив Кінга. Хто на форумі без гріха, киньте у Долярчика камінь. ))

... а це рахувати, як провокацію з Вашого боку, чи врахувати смайлика в кінці речення? ;)

це правильно, неходового хламу тре позбавлятися (виробити правило: не продається півроку - до побачення)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 16:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  ihorkyiv написав:Дозволю собі з благих намірів нахабство запропонувати Вам писати у зазначеному контексті замість слова "рахувати" слово "вважати", бо рахують числа. На заході України це поширена помилка мовлення і є калькою перекладу з московитського слова "считать".

.... ой, та в нас тут якою тільки мовою не розбавляють українську! - і російською, і польською....
- от Ви хоч одне інтерв'ю Скрябіна(Кузьми) послухайте.... - от він чітко відображав наш львівсько-галицький діалект...

... а так, то "да" - стараємось, щоб наша мова була чистішшою!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 16:49

... і будь тут мудрим ©

  flyman написав:це правильно, неходового хламу тре позбавлятися (виробити правило: не продається півроку - до побачення)

....от щось типу того!
- то я от вже ЧІТКО знаю, що не брати/не закуповувати!....
- а от позбутись того хламу, що вже є купа(а це "на око" більше 30%) - буде ой як не легко! - бо будуть крутити носом і брати за копійки!!!
... і шкода, що я не можу/точніше можу, але воно не дасть ефекту ..... - зробити розпродаж, як в супермаркетах... - бо вже пробував, - результат плачевний, бо трохи специфічний товар, а ГОЛОВНЕ, потік людей далеко не такий, як в Ашанах...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:11

  trololo написав:
  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:тебя самого со старта тут забанить надо было - одна вонь и провокации от тебя
и жалобы постоянные, обидели мол суслика - насрали в норку


Научитесь соблюдать правила форума , а именно раздел запрещающий публичные оскорбления других участников форума и тогда не будете по 2 раза за неделю улетать в бан. Проблема только в Вас !


Научись не писать *****, и не будешь слышать в своц адрес неприятные характеристики

Вижу до некоторых "очень умных" упорно не может дойти мысль, что либо ты соблюдаешь правила форума, либо улетаешь в бан.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:11

  Долярчик написав:
  flyman написав:це правильно, неходового хламу тре позбавлятися (виробити правило: не продається півроку - до побачення)

....от щось типу того!
- то я от вже ЧІТКО знаю, що не брати/не закуповувати!....
- а от позбутись того хламу, що вже є купа(а це "на око" більше 30%) - буде ой як не легко! - бо будуть крутити носом і брати за копійки!!!
... і шкода, що я не можу/точніше можу, але воно не дасть ефекту ..... - зробити розпродаж, як в супермаркетах... - бо вже пробував, - результат плачевний, бо трохи специфічний товар, а ГОЛОВНЕ, потік людей далеко не такий, як в Ашанах...

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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:26

  zzzzzz написав:Вижу до некоторых "очень умных" упорно не может дойти мысль, что либо ты соблюдаешь правила форума, либо улетаешь в бан.

"На сибе посмотрии, даа" :-)
И опустим тот факт, что за ваши нарушения правил форума, вам всё прощается.
А так да, правила надо соблюдать. Но только всем.
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pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:37

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:Вижу до некоторых "очень умных" упорно не может дойти мысль, что либо ты соблюдаешь правила форума, либо улетаешь в бан.

"На сибе посмотрии, даа" :-)
И опустим тот факт, что за ваши нарушения правил форума, вам всё прощается.
А так да, правила надо соблюдать. Но только всем.

Писякота, от вас не было ни одного сообщения по теме только оскорбления форумчан.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:39

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:Вижу до некоторых "очень умных" упорно не может дойти мысль, что либо ты соблюдаешь правила форума, либо улетаешь в бан.

"На сибе посмотрии, даа" :-)
И опустим тот факт, что за ваши нарушения правил форума, вам всё прощается.
А так да, правила надо соблюдать. Но только всем.

Ну и кого я публично оскорбил?
Живите своим умом!
zzzzzz
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