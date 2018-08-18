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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3093309430953096

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 18:51

  zzzzzz написав:
  rusramzik написав:Развели тута "Дом-2" :?
ПЫСЫ; здесь хоть слово прозвучало относительно недвиги! Так что не ОФФтоп! :mrgreen:

Сегодня воскресенье, допускается легкий офтопик, только без матов и оскорблений.

упс, Я пропустил появления нового модератора на ветке??? :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 18:55

  zzzzzz написав:
  flyman написав:
  Долярчик написав:- краще СПРОБУВАТИ і шкодувати, ніж НЕ спробувати, і шкодувати, що не спробували!!!©®™

подумав Долярчик перегортаючи тещі наступну сторінку каталога з эвроремонтами


Самые романтичные на форумах всегда женатики, причем чем больше детей, тем слаще серенады ))

у меня трое детей и шо?[/quote]
А как у педераста, которого пердолили старшие офицеры с кавказу куда только не хотели,и куда не хотели, тоже пердолили, (только о писях(кошачьих) в голове и мысли)), появилось тройня????
Может сосед или Гоги с рынка("Бананасы, Ананасы!!!") должен получать эту субсидию и матпомощь, а не Уня? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 19:12

  барабашов написав:
  zzzzzz написав:
  flyman написав:

Самые романтичные на форумах всегда женатики, причем чем больше детей, тем слаще серенады ))

у меня трое детей и шо?

А как у педераста, которого пердолили старшие офицеры с кавказу куда только не хотели,и куда не хотели, тоже пердолили, (только о писях(кошачьих) в голове и мысли)), появилось тройня????
Может сосед или Гоги с рынка("Бананасы, Ананасы!!!") должен получать эту субсидию и матпомощь, а не Уня? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


За такое надо пожизненно банить !!!
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 19:29

що кому #ненравіцццо?

  zzzzzz написав:
  rusramzik написав:Развели тута "Дом-2" :?
ПЫСЫ; здесь хоть слово прозвучало относительно недвиги! Так что не ОФФтоп! :mrgreen:

Сегодня воскресенье, допускается легкий офтопик, только без матов и оскорблений.

...я так бачу, що к-цю і його команді, Ви, як ота ялинка для того діда в ютубі! :D :mrgreen:
https://youtu.be/bv16OPmtZts
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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