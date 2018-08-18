упс, Я пропустил появления нового модератора на ветке???
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 гру, 2018 18:51
упс, Я пропустил появления нового модератора на ветке???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 23 гру, 2018 18:55
у меня трое детей и шо?[/quote]
А как у педераста, которого пердолили старшие офицеры с кавказу куда только не хотели,и куда не хотели, тоже пердолили, (только о писях(кошачьих) в голове и мысли)), появилось тройня????
Может сосед или Гоги с рынка("Бананасы, Ананасы!!!") должен получать эту субсидию и матпомощь, а не Уня?
Додано: Нед 23 гру, 2018 19:12
За такое надо пожизненно банить !!!
Живите своим умом!
Додано: Нед 23 гру, 2018 19:29
що кому #ненравіцццо?
...я так бачу, що к-цю і його команді, Ви, як ота ялинка для того діда в ютубі!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
|