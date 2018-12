Додано: Нед 23 гру, 2018 14:36

Yuri_T написав: kingkongovets написав: зы: щас плотно общаюсь с руководством оп интергала

и как успехи? удастся приобрести нежилые во Владимирском?



продавать будут не они, цен пока нет, и нет даже четкой уверенности, шо их вообще будут продавать, а не сдавать в аренду, но как только и если - я узнаю)

но вообще то инициатива знакомства исходила от них и по другому вопросу)



зы: а еще в оп и отделах маркетинга работают весьма привлекательные дамы, начинаю понимать первого) продавать будут не они, цен пока нет, и нет даже четкой уверенности, шо их вообще будут продавать, а не сдавать в аренду, но как только и если - я узнаю)

но вообще то инициатива знакомства исходила от них и по другому вопросу)

зы: а еще в оп и отделах маркетинга работают весьма привлекательные дамы, начинаю понимать первого)

