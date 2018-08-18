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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3090309130923093>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 13:44

BIGor

Придбав з метою продати у своєму МАФі на околицях міста-селища на 50%-70% дорожче. Перед святами проблем з реалізацією не виникне. Ще причини: на подарунки рідні-друзям-знайомим, для переправлення в ОРДЛО-Крим, велика сім’я-кавомани тощо. Нічого дивного тут немає.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 13:51

  kingkongovets написав:
  zzzzzz написав:
  BIGor написав:Зачем мужику 4,5 кг. растворимого кофе? Его же за 10 лет не выпить.

В крупном офисе банка может за 3-5 дней улететь.


2олл:
ни одного поста по теме ветки от этого персонажа
НИ ОДНОГО
пролистайте последние страниц 10
но за оффтопик банят почему то меня :oops:

Чим більш порядніша, щиріша і правдолюбніша людина, тим більше у неї ворогів. Тримайтеся, колего. )
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:26

  kingkongovets написав:зы: щас плотно общаюсь с руководством оп интергала

и как успехи? удастся приобрести нежилые во Владимирском?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:36

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Yuri_T написав:
  kingkongovets написав:зы: щас плотно общаюсь с руководством оп интергала

и как успехи? удастся приобрести нежилые во Владимирском?


продавать будут не они, цен пока нет, и нет даже четкой уверенности, шо их вообще будут продавать, а не сдавать в аренду, но как только и если - я узнаю)
но вообще то инициатива знакомства исходила от них и по другому вопросу)

зы: а еще в оп и отделах маркетинга работают весьма привлекательные дамы, начинаю понимать первого)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 15:53

  Долярчик написав:
  ihorkyiv написав:Ну, зірвалася людина, зреагувавши на провокацію і образливі сентенції. Адже Сєржик, не підбираючи слів, зачепив Кінга. Хто на форумі без гріха, киньте у Долярчика камінь. ))

... а це рахувати, як провокацію з Вашого боку, чи врахувати смайлика в кінці речення? ;)

Це моя "провокація" в очікуванні на Ваш жарт у відповідь. )) Якщо сприйняли мій закид всерйоз і жадатимете сатисфакції, киньте в мій нікнейм рукавичку. Обіцяю на дуелі стріляти першим і вгору. :D
Дозволю собі з благих намірів нахабство запропонувати Вам писати у зазначеному контексті замість слова "рахувати" слово "вважати", бо рахують числа. На заході України це поширена помилка мовлення і є калькою перекладу з московитського слова "считать". Якщо і ця пропозиція зачепила Ваше его, кидайте одразу дві рукавички. Хоч на дуелі руки не замерзнуть. У мене 10-й розмір руки. :D
Востаннє редагувалось ihorkyiv в Нед 23 гру, 2018 16:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 15:58

  zzzzzz написав:
  flyman написав:
  Долярчик написав:- краще СПРОБУВАТИ і шкодувати, ніж НЕ спробувати, і шкодувати, що не спробували!!!©®™

подумав Долярчик перегортаючи тещі наступну сторінку каталога з эвроремонтами


Самые романтичные на форумах всегда женатики, причем чем больше детей, тем слаще серенады ))

у меня трое детей и шо?
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:11

  Долярчик написав:
  flyman написав:це правильно, неходового хламу тре позбавлятися (виробити правило: не продається півроку - до побачення)

....от щось типу того!
- то я от вже ЧІТКО знаю, що не брати/не закуповувати!....
- а от позбутись того хламу, що вже є купа(а це "на око" більше 30%) - буде ой як не легко! - бо будуть крутити носом і брати за копійки!!!
... і шкода, що я не можу/точніше можу, але воно не дасть ефекту ..... - зробити розпродаж, як в супермаркетах... - бо вже пробував, - результат плачевний, бо трохи специфічний товар, а ГОЛОВНЕ, потік людей далеко не такий, як в Ашанах...

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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 18:08

  rusramzik написав:Развели тута "Дом-2" :?
ПЫСЫ; здесь хоть слово прозвучало относительно недвиги! Так что не ОФФтоп! :mrgreen:

Сегодня воскресенье, допускается легкий офтопик, только без матов и оскорблений.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 21:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  Natt написав:Ходила вчера в ОП Академквартала. Сейчас при % оплате и новогодней скидке в % двушку 75 метров можно взять за 45 куе без ремонта на низком этаже и за 45,5 куе на высоком. Заселение в марте 2020 г. Ремонт по 100 у.е. за квадрат с работой и материалами (в основном Украина или Польша), видела фотки - выглядит неплохо.

Есть рассрочки на 1,5 ода, 3 года и 5 лет. При длительной рассрочке с октября 2020-го оформляется договор аренды, согласно которому ежемесячно доплачиваете аренду в размере 1 у.е./кв. метр. По платежам на такой срок прикладываю расчет с учетом ПВ 30%. Видно так себе, кому надо - сброшу в личку. Ежемесячный платеж 721 у.е., общая стоимость квартиры будет почти 62 куе.

Спасибо за инфу, но нужно учесть что месторасположение - говно, застройщик - говно, инфрастуктура - говно. Двушки - 75 м2? Говно, зачем такая площадь для двушки? Год достройки 2020??? рилли? Какой сейчас смысл покупать новострой так дорого?


А все-таки, что не так с 75 м для двушки? Имхо нормальная площадь, главное планировка
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 21:33

  Faceless написав:
BIGor написав:Спасибо за инфу, но нужно учесть что месторасположение - говно, застройщик - говно, инфрастуктура - говно. Двушки - 75 м2? Говно, зачем такая площадь для двушки? Год достройки 2020??? рилли? Какой сейчас смысл покупать новострой так дорого?


А все-таки, что не так с 75 м для двушки? Имхо нормальная площадь, главное планировка

Типа очень жирно. 42 квадратов на двушку с головой - как в хрущике.
airmax78
 
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