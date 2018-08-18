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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 гру, 2018 22:35
kingkongovets написав:
airmax78 написав:Химическая и пищевая промышленность не стоят на месте.
химическая и пищевая промышленность - это слова синонимы)
Балабол!
В Україні відсутня хімічна промисловість.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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