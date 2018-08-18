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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 23 гру, 2018 23:27
Faceless написав: BIGor написав: Natt написав:
Ходила вчера в ОП Академквартала. Сейчас при % оплате и новогодней скидке в % двушку 75 метров можно взять за 45 куе без ремонта на низком этаже и за 45,5 куе на высоком. Заселение в марте 2020 г. Ремонт по 100 у.е. за квадрат с работой и материалами (в основном Украина или Польша), видела фотки - выглядит неплохо.
Есть рассрочки на 1,5 ода, 3 года и 5 лет. При длительной рассрочке с октября 2020-го оформляется договор аренды, согласно которому ежемесячно доплачиваете аренду в размере 1 у.е./кв. метр. По платежам на такой срок прикладываю расчет с учетом ПВ 30%. Видно так себе, кому надо - сброшу в личку. Ежемесячный платеж 721 у.е., общая стоимость квартиры будет почти 62 куе.
Спасибо за инфу, но нужно учесть что месторасположение - говно, застройщик - говно, инфрастуктура - говно. Двушки - 75 м2? Говно, зачем такая площадь для двушки? Год достройки 2020??? рилли? Какой сейчас смысл покупать новострой так дорого?
А все-таки, что не так с 75 м для двушки? Имхо нормальная площадь, главное планировка
Нормальная площадь 50-55 м2, прикинь платить карманному жеку застройщика за все 75 м2. Сначала оплати ненужные м2, потом всю жизнь за них переплачивай. Очень выгодно - для застройщика.
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BIGor
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Додано: Нед 23 гру, 2018 23:34
BIGor написав: Faceless написав:
BIGor написав:Спасибо за инфу, но нужно учесть что месторасположение - говно, застройщик - говно, инфрастуктура - говно. Двушки - 75 м2? Говно, зачем такая площадь для двушки? Год достройки 2020??? рилли? Какой сейчас смысл покупать новострой так дорого?
А все-таки, что не так с 75 м для двушки? Имхо нормальная площадь, главное планировка
Нормальная площадь 50-55 м2, прикинь платить карманному жеку застройщика за все 75 м2. Сначала оплати ненужные м2, потом всю жизнь за них переплачивай. Очень выгодно - для застройщика.
двушка меньше 60 квадратов это бообще шлак а не двушка
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Додано: Нед 23 гру, 2018 23:41
BIGor написав:
Нормальная площадь 50-55 м2, прикинь платить карманному жеку застройщика за все 75 м2. Сначала оплати ненужные м2, потом всю жизнь за них переплачивай. Очень выгодно - для застройщика.
Вот я с кухней в 40 метров мучаюсь, обули гады
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Додано: Нед 23 гру, 2018 23:44
BIGor написав: Faceless написав:
BIGor написав:Спасибо за инфу, но нужно учесть что месторасположение - говно, застройщик - говно, инфрастуктура - говно. Двушки - 75 м2? Говно, зачем такая площадь для двушки? Год достройки 2020??? рилли? Какой сейчас смысл покупать новострой так дорого?
А все-таки, что не так с 75 м для двушки? Имхо нормальная площадь, главное планировка
Нормальная площадь 50-55 м2, прикинь платить карманному жеку застройщика за все 75 м2. Сначала оплати ненужные м2, потом всю жизнь за них переплачивай. Очень выгодно - для застройщика.
Во-первых, почему ненужные. Просторная кухня (фактически как гостиная, и функциональность уже как у трёшки), просторный санузел (или два), кладовка/гардеробная, комнаты, в которых нормально можно поставить полноценную кровать и при этом не протискиваться у стенки. Это удобно. Это качество жизни.
Во-вторых, что за трагедия в квартплате за дополнительные несчастные двадцать метров?
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Faceless
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Додано: Нед 23 гру, 2018 23:54
бомбер показывает что за год цена не изменилась
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Додано: Нед 23 гру, 2018 23:55
BIGor написав:
Нормальная площадь 50-55 м2, прикинь платить карманному жеку застройщика за все 75 м2. Сначала оплати ненужные м2, потом всю жизнь за них переплачивай. Очень выгодно - для застройщика.
50-55 это нормальная площадь разве что для однушки..
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Додано: Пон 24 гру, 2018 00:04
очень жаль что мораторий не отменили
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