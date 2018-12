Додано: Пон 24 гру, 2018 00:41

Alex6 написав: fasser написав: BIGor написав: Нормальная площадь 50-55 м2, прикинь платить карманному жеку застройщика за все 75 м2. Сначала оплати ненужные м2, потом всю жизнь за них переплачивай. Очень выгодно - для застройщика. Нормальная площадь 50-55 м2, прикинь платить карманному жеку застройщика за все 75 м2. Сначала оплати ненужные м2, потом всю жизнь за них переплачивай. Очень выгодно - для застройщика.

50-55 это нормальная площадь разве что для однушки.. 50-55 это нормальная площадь разве что для однушки..



50 для двухи мало а 55 уже бывают очень не плохие планировки 50 для двухи мало а 55 уже бывают очень не плохие планировки



...для гномиков ...для гномиков

