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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3090309130923093

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 23:27

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Natt написав:Ходила вчера в ОП Академквартала. Сейчас при % оплате и новогодней скидке в % двушку 75 метров можно взять за 45 куе без ремонта на низком этаже и за 45,5 куе на высоком. Заселение в марте 2020 г. Ремонт по 100 у.е. за квадрат с работой и материалами (в основном Украина или Польша), видела фотки - выглядит неплохо.

Есть рассрочки на 1,5 ода, 3 года и 5 лет. При длительной рассрочке с октября 2020-го оформляется договор аренды, согласно которому ежемесячно доплачиваете аренду в размере 1 у.е./кв. метр. По платежам на такой срок прикладываю расчет с учетом ПВ 30%. Видно так себе, кому надо - сброшу в личку. Ежемесячный платеж 721 у.е., общая стоимость квартиры будет почти 62 куе.

Спасибо за инфу, но нужно учесть что месторасположение - говно, застройщик - говно, инфрастуктура - говно. Двушки - 75 м2? Говно, зачем такая площадь для двушки? Год достройки 2020??? рилли? Какой сейчас смысл покупать новострой так дорого?


А все-таки, что не так с 75 м для двушки? Имхо нормальная площадь, главное планировка

Нормальная площадь 50-55 м2, прикинь платить карманному жеку застройщика за все 75 м2. Сначала оплати ненужные м2, потом всю жизнь за них переплачивай. Очень выгодно - для застройщика.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 23:34

  BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Спасибо за инфу, но нужно учесть что месторасположение - говно, застройщик - говно, инфрастуктура - говно. Двушки - 75 м2? Говно, зачем такая площадь для двушки? Год достройки 2020??? рилли? Какой сейчас смысл покупать новострой так дорого?


А все-таки, что не так с 75 м для двушки? Имхо нормальная площадь, главное планировка

Нормальная площадь 50-55 м2, прикинь платить карманному жеку застройщика за все 75 м2. Сначала оплати ненужные м2, потом всю жизнь за них переплачивай. Очень выгодно - для застройщика.

двушка меньше 60 квадратов это бообще шлак а не двушка
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 23:41

  BIGor написав:Нормальная площадь 50-55 м2, прикинь платить карманному жеку застройщика за все 75 м2. Сначала оплати ненужные м2, потом всю жизнь за них переплачивай. Очень выгодно - для застройщика.


Вот я с кухней в 40 метров мучаюсь, обули гады
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 23:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Спасибо за инфу, но нужно учесть что месторасположение - говно, застройщик - говно, инфрастуктура - говно. Двушки - 75 м2? Говно, зачем такая площадь для двушки? Год достройки 2020??? рилли? Какой сейчас смысл покупать новострой так дорого?


А все-таки, что не так с 75 м для двушки? Имхо нормальная площадь, главное планировка

Нормальная площадь 50-55 м2, прикинь платить карманному жеку застройщика за все 75 м2. Сначала оплати ненужные м2, потом всю жизнь за них переплачивай. Очень выгодно - для застройщика.

Во-первых, почему ненужные. Просторная кухня (фактически как гостиная, и функциональность уже как у трёшки), просторный санузел (или два), кладовка/гардеробная, комнаты, в которых нормально можно поставить полноценную кровать и при этом не протискиваться у стенки. Это удобно. Это качество жизни.
Во-вторых, что за трагедия в квартплате за дополнительные несчастные двадцать метров?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 23:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

бомбер показывает что за год цена не изменилась
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 23:55

  BIGor написав:Нормальная площадь 50-55 м2, прикинь платить карманному жеку застройщика за все 75 м2. Сначала оплати ненужные м2, потом всю жизнь за них переплачивай. Очень выгодно - для застройщика.

50-55 это нормальная площадь разве что для однушки..
fasser
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 00:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

очень жаль что мораторий не отменили
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 00:32

  fasser написав:
  BIGor написав:Нормальная площадь 50-55 м2, прикинь платить карманному жеку застройщика за все 75 м2. Сначала оплати ненужные м2, потом всю жизнь за них переплачивай. Очень выгодно - для застройщика.

50-55 это нормальная площадь разве что для однушки..


50 для двухи мало а 55 уже бывают очень не плохие планировки
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 04:23

  Оранжевый-хит сезона написав:бомбер показывает что за год цена не изменилась

Нічого нового.

Домік.уа фіксує мінімум цін Кржн за 15 років.


За 30 000 Дол можна купити бюджетну 2к квартиру в цегляному будинку за 10 хв від метро. На середніх поверхах. В жилому стані.

Тому "дорожай" існує лише в рожевоокулярних головах - я товчу це вже третій рік поспіль.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 04:34

  BIGor написав:
  Natt написав:Ходила вчера в ОП Академквартала. Сейчас при % оплате и новогодней скидке в % двушку 75 метров можно взять за 45 куе без ремонта на низком этаже и за 45,5 куе на высоком. Заселение в марте 2020 г. Ремонт по 100 у.е. за квадрат с работой и материалами (в основном Украина или Польша), видела фотки - выглядит неплохо.

Есть рассрочки на 1,5 ода, 3 года и 5 лет. При длительной рассрочке с октября 2020-го оформляется договор аренды, согласно которому ежемесячно доплачиваете аренду в размере 1 у.е./кв. метр. По платежам на такой срок прикладываю расчет с учетом ПВ 30%. Видно так себе, кому надо - сброшу в личку. Ежемесячный платеж 721 у.е., общая стоимость квартиры будет почти 62 куе.

Спасибо за инфу, но нужно учесть что месторасположение - говно, застройщик - говно, инфрастуктура - говно. Двушки - 75 м2? Говно, зачем такая площадь для двушки? Год достройки 2020??? рилли? Какой сейчас смысл покупать новострой так дорого?

Ще невідомо, що трапиться на Кржн до 2020 року.
Дійсно, локація - г***о, і площа надто велика.

В принципі, "успішні" таксисти, електрики, збирачі макулатури та інші персонажі рожевооптимістичної форумної творчості - розкуплять той неліквід? До 2030 року???
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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