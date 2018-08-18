Faceless написав:Во-первых, почему ненужные. Просторная кухня (фактически как гостиная, и функциональность уже как у трёшки), просторный санузел (или два), кладовка/гардеробная, комнаты, в которых нормально можно поставить полноценную кровать и при этом не протискиваться у стенки. Это удобно. Это качество жизни.
Во-вторых, что за трагедия в квартплате за дополнительные несчастные двадцать метров?
У того же застройщика в том доме есть полно двушек по 60 метров. Какой смысл выкидывать 15000 долл.(15 м2) за дополнительную гардеробную на самой окраине города вдали от метро в промзоне? Кто эти меценаты? Какой богатый человек купит в таком месте?