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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3091309230933094

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 07:21

  Faceless написав:Во-первых, почему ненужные. Просторная кухня (фактически как гостиная, и функциональность уже как у трёшки), просторный санузел (или два), кладовка/гардеробная, комнаты, в которых нормально можно поставить полноценную кровать и при этом не протискиваться у стенки. Это удобно. Это качество жизни.
Во-вторых, что за трагедия в квартплате за дополнительные несчастные двадцать метров?

У того же застройщика в том доме есть полно двушек по 60 метров. Какой смысл выкидывать 15000 долл.(15 м2) за дополнительную гардеробную на самой окраине города вдали от метро в промзоне? Кто эти меценаты? Какой богатый человек купит в таком месте?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 08:52

  BIGor написав:
  Faceless написав:Во-первых, почему ненужные. Просторная кухня (фактически как гостиная, и функциональность уже как у трёшки), просторный санузел (или два), кладовка/гардеробная, комнаты, в которых нормально можно поставить полноценную кровать и при этом не протискиваться у стенки. Это удобно. Это качество жизни.
Во-вторых, что за трагедия в квартплате за дополнительные несчастные двадцать метров?

У того же застройщика в том доме есть полно двушек по 60 метров. Какой смысл выкидывать 15000 долл.(15 м2) за дополнительную гардеробную на самой окраине города вдали от метро в промзоне? Кто эти меценаты? Какой богатый человек купит в таком месте?

Со мной на просмотр еще коллега ходила, тоже ищет двушку. Ей район подходит тем, что у нее родители рядом, которые уже в возрасте и за которыми очень скоро нужен будет присмотр, плюс она и ее муж работают в этом районе. Смотрела эту же планировку, кстати, а не 60 м.
Ну сами сравните, что удобнее для жизни. Второй вариант это по сути уже практически трешка.
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Natt
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 09:02

  BIGor написав:
  Faceless написав:Во-первых, почему ненужные. Просторная кухня (фактически как гостиная, и функциональность уже как у трёшки), просторный санузел (или два), кладовка/гардеробная, комнаты, в которых нормально можно поставить полноценную кровать и при этом не протискиваться у стенки. Это удобно. Это качество жизни.
Во-вторых, что за трагедия в квартплате за дополнительные несчастные двадцать метров?

У того же застройщика в том доме есть полно двушек по 60 метров. Какой смысл выкидывать 15000 долл.(15 м2) за дополнительную гардеробную на самой окраине города вдали от метро в промзоне? Кто эти меценаты? Какой богатый человек купит в таком месте?

Фейслес, Прохожий, Перший, Жека79 та інші відомі персонажі. Куплять, потім будуть годинами в автопробках нюхати сморід згорівшої солярки і казати "Все чудово!". Вони такі!!!
Востаннє редагувалось Frant в Пон 24 гру, 2018 09:17, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 09:13

Чому наші ріелтори новобудівці не рекламують ЖК "Данія"???

То ж круто!

Мало поверхова забудова, хороша ікологія, нові пінопластові будинки, Хрещатик поруч)))

Зручно, тихо, дешево, швидко!
500 Дол за кубічний метр)))
Забудовник з залізобетонною репутацією)))

P.S Якось я заїхав в ті краї. І питання - яка публіка, з яким рівнем інтелектуального розвитку - купляє там житло????
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 09:35

Констатую, що в Агроматі найдешевша настінна кахляна плитка коштує вдвічі дорожче, ніж найдорожча плитка в Епіцентрі та Леруа Марлен.

Чому не чутно криків про "низьку якість" та "несправжність" плитки з Епіцентру та Леруа Марлен???

Мабуть, лише АгроМат продає справжню кахельну плитку, га???
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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  #<1 ... 3091309230933094
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