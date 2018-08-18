Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Во-первых, почему ненужные. Просторная кухня (фактически как гостиная, и функциональность уже как у трёшки), просторный санузел (или два), кладовка/гардеробная, комнаты, в которых нормально можно поставить полноценную кровать и при этом не протискиваться у стенки. Это удобно. Это качество жизни. Во-вторых, что за трагедия в квартплате за дополнительные несчастные двадцать метров?
У того же застройщика в том доме есть полно двушек по 60 метров. Какой смысл выкидывать 15000 долл.(15 м2) за дополнительную гардеробную на самой окраине города вдали от метро в промзоне? Кто эти меценаты? Какой богатый человек купит в таком месте?
Faceless написав:Во-первых, почему ненужные. Просторная кухня (фактически как гостиная, и функциональность уже как у трёшки), просторный санузел (или два), кладовка/гардеробная, комнаты, в которых нормально можно поставить полноценную кровать и при этом не протискиваться у стенки. Это удобно. Это качество жизни. Во-вторых, что за трагедия в квартплате за дополнительные несчастные двадцать метров?
У того же застройщика в том доме есть полно двушек по 60 метров. Какой смысл выкидывать 15000 долл.(15 м2) за дополнительную гардеробную на самой окраине города вдали от метро в промзоне? Кто эти меценаты? Какой богатый человек купит в таком месте?
Со мной на просмотр еще коллега ходила, тоже ищет двушку. Ей район подходит тем, что у нее родители рядом, которые уже в возрасте и за которыми очень скоро нужен будет присмотр, плюс она и ее муж работают в этом районе. Смотрела эту же планировку, кстати, а не 60 м. Ну сами сравните, что удобнее для жизни. Второй вариант это по сути уже практически трешка.
Faceless написав:Во-первых, почему ненужные. Просторная кухня (фактически как гостиная, и функциональность уже как у трёшки), просторный санузел (или два), кладовка/гардеробная, комнаты, в которых нормально можно поставить полноценную кровать и при этом не протискиваться у стенки. Это удобно. Это качество жизни. Во-вторых, что за трагедия в квартплате за дополнительные несчастные двадцать метров?
У того же застройщика в том доме есть полно двушек по 60 метров. Какой смысл выкидывать 15000 долл.(15 м2) за дополнительную гардеробную на самой окраине города вдали от метро в промзоне? Кто эти меценаты? Какой богатый человек купит в таком месте?
Фейслес, Прохожий, Перший, Жека79 та інші відомі персонажі. Куплять, потім будуть годинами в автопробках нюхати сморід згорівшої солярки і казати "Все чудово!". Вони такі!!!
Востаннє редагувалось Frant в Пон 24 гру, 2018 09:17, всього редагувалось 1 раз.