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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3091309230933094

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 07:21

  Faceless написав:Во-первых, почему ненужные. Просторная кухня (фактически как гостиная, и функциональность уже как у трёшки), просторный санузел (или два), кладовка/гардеробная, комнаты, в которых нормально можно поставить полноценную кровать и при этом не протискиваться у стенки. Это удобно. Это качество жизни.
Во-вторых, что за трагедия в квартплате за дополнительные несчастные двадцать метров?

У того же застройщика в том доме есть полно двушек по 60 метров. Какой смысл выкидывать 15000 долл.(15 м2) за дополнительную гардеробную на самой окраине города вдали от метро в промзоне? Кто эти меценаты? Какой богатый человек купит в таком месте?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 08:52

  BIGor написав:
  Faceless написав:Во-первых, почему ненужные. Просторная кухня (фактически как гостиная, и функциональность уже как у трёшки), просторный санузел (или два), кладовка/гардеробная, комнаты, в которых нормально можно поставить полноценную кровать и при этом не протискиваться у стенки. Это удобно. Это качество жизни.
Во-вторых, что за трагедия в квартплате за дополнительные несчастные двадцать метров?

У того же застройщика в том доме есть полно двушек по 60 метров. Какой смысл выкидывать 15000 долл.(15 м2) за дополнительную гардеробную на самой окраине города вдали от метро в промзоне? Кто эти меценаты? Какой богатый человек купит в таком месте?

Со мной на просмотр еще коллега ходила, тоже ищет двушку. Ей район подходит тем, что у нее родители рядом, которые уже в возрасте и за которыми очень скоро нужен будет присмотр, плюс она и ее муж работают в этом районе. Смотрела эту же планировку, кстати, а не 60 м.
Ну сами сравните, что удобнее для жизни. Второй вариант это по сути уже практически трешка.
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Natt
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 09:02

  BIGor написав:
  Faceless написав:Во-первых, почему ненужные. Просторная кухня (фактически как гостиная, и функциональность уже как у трёшки), просторный санузел (или два), кладовка/гардеробная, комнаты, в которых нормально можно поставить полноценную кровать и при этом не протискиваться у стенки. Это удобно. Это качество жизни.
Во-вторых, что за трагедия в квартплате за дополнительные несчастные двадцать метров?

У того же застройщика в том доме есть полно двушек по 60 метров. Какой смысл выкидывать 15000 долл.(15 м2) за дополнительную гардеробную на самой окраине города вдали от метро в промзоне? Кто эти меценаты? Какой богатый человек купит в таком месте?

Фейслес, Прохожий, Перший, Жека79 та інші відомі персонажі. Куплять, потім будуть годинами в автопробках нюхати сморід згорівшої солярки і казати "Все чудово!". Вони такі!!!
Востаннє редагувалось Frant в Пон 24 гру, 2018 09:17, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 09:13

Чому наші ріелтори новобудівці не рекламують ЖК "Данія"???

То ж круто!

Мало поверхова забудова, хороша ікологія, нові пінопластові будинки, Хрещатик поруч)))

Зручно, тихо, дешево, швидко!
500 Дол за кубічний метр)))
Забудовник з залізобетонною репутацією)))

P.S Якось я заїхав в ті краї. І питання - яка публіка, з яким рівнем інтелектуального розвитку - купляє там житло????
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 09:35

Констатую, що в Агроматі найдешевша настінна кахляна плитка коштує вдвічі дорожче, ніж найдорожча плитка в Епіцентрі та Леруа Марлен.

Чому не чутно криків про "низьку якість" та "несправжність" плитки з Епіцентру та Леруа Марлен???

Мабуть, лише АгроМат продає справжню кахельну плитку, га???
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 10:24

  Оранжевый-хит сезона написав:
  zzzzzz написав:
Самые романтичные на форумах всегда женатики, причем чем больше детей, тем слаще серенады ))

у меня трое детей и шо?


как шо??? ты вон такие серенады поешь Ирине Романовой что она о тебе уже в обзорах пишет :mrgreen: .
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 10:35

Уня самый озабоченный тут. Как не аватарка с женскими прелестями, так сообщения через одно про курятники на леси
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 10:45

  trololo написав:Уня самый озабоченный тут. Как не аватарка с женскими прелестями, так сообщения через одно про курятники на леси

Пан "успішний юрист" - перестав отримувати субсидії від держави? І грітись теплом сусідів?)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 10:48

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вітаю всіх з 1-м тижнем радості! Хто гарно працює той гарно відпочиває.
Надіюсь що Франт і ко знайдуть себе І біль перетвориться в радість!

Бажаю всім мати побільше клопотів на кшалт - що взяти 70 квадратів з великою гардеробною, чи 68 квадратів з великими спальними кімнатами:-)
І поменше радості - на кшалт о! у сусіда корова здохла, тре отруїти ще собаку.

Зи. 2 Франт. В агроматі керамограніт Італія /Іспанія дешевший ніж в епіцентрі. Враховуй, що агромат дає знижку - 30 (35), в епіку - 10(15).
Провидец
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 11:02

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:Уня самый озабоченный тут. Как не аватарка с женскими прелестями, так сообщения через одно про курятники на леси


вово, чуть шо - «у меня трое детей», а такое впечатление шо все дешевые шлюшатни на обоих берегах прочесал, видно шо тема эта ему очень близка)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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