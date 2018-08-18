Додано: Пон 24 гру, 2018 08:52

BIGor написав: Faceless написав: Во-первых, почему ненужные. Просторная кухня (фактически как гостиная, и функциональность уже как у трёшки), просторный санузел (или два), кладовка/гардеробная, комнаты, в которых нормально можно поставить полноценную кровать и при этом не протискиваться у стенки. Это удобно. Это качество жизни.

Во-вторых, что за трагедия в квартплате за дополнительные несчастные двадцать метров? Во-первых, почему ненужные. Просторная кухня (фактически как гостиная, и функциональность уже как у трёшки), просторный санузел (или два), кладовка/гардеробная, комнаты, в которых нормально можно поставить полноценную кровать и при этом не протискиваться у стенки. Это удобно. Это качество жизни.Во-вторых, что за трагедия в квартплате за дополнительные несчастные двадцать метров?

У того же застройщика в том доме есть полно двушек по 60 метров. Какой смысл выкидывать 15000 долл.(15 м2) за дополнительную гардеробную на самой окраине города вдали от метро в промзоне? Кто эти меценаты? Какой богатый человек купит в таком месте? У того же застройщика в том доме есть полно двушек по 60 метров. Какой смысл выкидывать 15000 долл.(15 м2) за дополнительную гардеробную на самой окраине города вдали от метро в промзоне? Кто эти меценаты? Какой богатый человек купит в таком месте?

Со мной на просмотр еще коллега ходила, тоже ищет двушку. Ей район подходит тем, что у нее родители рядом, которые уже в возрасте и за которыми очень скоро нужен будет присмотр, плюс она и ее муж работают в этом районе. Смотрела эту же планировку, кстати, а не 60 м.Ну сами сравните, что удобнее для жизни. Второй вариант это по сути уже практически трешка.