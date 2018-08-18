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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3092309330943095

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:
  Провидец написав:Вітаю

Зи. 2 Франт. В агроматі керамограніт Італія /Іспанія дешевший ніж в епіцентрі. Враховуй, що агромат дає знижку - 30 (35), в епіку - 10(15).

Заісно, в Епіцентрі та Леруа плитка - несправжня))) Її соромно купляти))) Лише "справжню" Агроматівську за 1600 грн/м2. Правда, сертифікатів вони чомусь не дають і не показують))) Можливо, та Іспанія робиться в Харкові для багатих Буратінів???


Чому соромно?
Хочеш купляєш, не хочеш не купляєш.
Ви мабудь не були в епіцентрі. Адже в епіцентрі є плитка по 200 грн за квадрат і керамограніт по 5000 грн за квадратний метр (19 тис грн 1 шт).
Якби вона робилась в Харкові, то особисто Я був би в захваті.
Зи. Плитка українського виробництва в епіцентрі дорого. Подивилися. Оголосили тендер і купили її на 20% дешевше.
Провидец
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:32

  Провидец написав:
Frant написав:
  Провидец написав:Вітаю

Зи. 2 Франт. В агроматі керамограніт Італія /Іспанія дешевший ніж в епіцентрі. Враховуй, що агромат дає знижку - 30 (35), в епіку - 10(15).

Заісно, в Епіцентрі та Леруа плитка - несправжня))) Її соромно купляти))) Лише "справжню" Агроматівську за 1600 грн/м2. Правда, сертифікатів вони чомусь не дають і не показують))) Можливо, та Іспанія робиться в Харкові для багатих Буратінів???


Чому соромно?
Хочеш купляєш, не хочеш не купляєш.
Ви мабудь не були в епіцентрі. Адже в епіцентрі є плитка по 200 грн за квадрат і керамограніт по 5000 грн за квадратний метр (19 тис грн 1 шт).
Якби вона робилась в Харкові, то особисто Я був би в захваті.
Зи. Плитка українського виробництва в епіцентрі дорого. Подивилися. Оголосили тендер і купили її на 20% дешевше.

Рекомендую провести пошук "керамограніт" в Епіцентрі та в Агроматі.
Вже потім трандіти, що в АгроМаті щось дешевше)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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