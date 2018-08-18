Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Зи. 2 Франт. В агроматі керамограніт Італія /Іспанія дешевший ніж в епіцентрі. Враховуй, що агромат дає знижку - 30 (35), в епіку - 10(15).
Заісно, в Епіцентрі та Леруа плитка - несправжня))) Її соромно купляти))) Лише "справжню" Агроматівську за 1600 грн/м2. Правда, сертифікатів вони чомусь не дають і не показують))) Можливо, та Іспанія робиться в Харкові для багатих Буратінів???
Чому соромно? Хочеш купляєш, не хочеш не купляєш. Ви мабудь не були в епіцентрі. Адже в епіцентрі є плитка по 200 грн за квадрат і керамограніт по 5000 грн за квадратний метр (19 тис грн 1 шт). Якби вона робилась в Харкові, то особисто Я був би в захваті. Зи. Плитка українського виробництва в епіцентрі дорого. Подивилися. Оголосили тендер і купили її на 20% дешевше.
Зи. 2 Франт. В агроматі керамограніт Італія /Іспанія дешевший ніж в епіцентрі. Враховуй, що агромат дає знижку - 30 (35), в епіку - 10(15).
Заісно, в Епіцентрі та Леруа плитка - несправжня))) Її соромно купляти))) Лише "справжню" Агроматівську за 1600 грн/м2. Правда, сертифікатів вони чомусь не дають і не показують))) Можливо, та Іспанія робиться в Харкові для багатих Буратінів???
Чому соромно? Хочеш купляєш, не хочеш не купляєш. Ви мабудь не були в епіцентрі. Адже в епіцентрі є плитка по 200 грн за квадрат і керамограніт по 5000 грн за квадратний метр (19 тис грн 1 шт). Якби вона робилась в Харкові, то особисто Я був би в захваті. Зи. Плитка українського виробництва в епіцентрі дорого. Подивилися. Оголосили тендер і купили її на 20% дешевше.
Рекомендую провести пошук "керамограніт" в Епіцентрі та в Агроматі. Вже потім трандіти, що в АгроМаті щось дешевше)))
Зи. 2 Франт. В агроматі керамограніт Італія /Іспанія дешевший ніж в епіцентрі. Враховуй, що агромат дає знижку - 30 (35), в епіку - 10(15).
Заісно, в Епіцентрі та Леруа плитка - несправжня))) Її соромно купляти))) Лише "справжню" Агроматівську за 1600 грн/м2. Правда, сертифікатів вони чомусь не дають і не показують))) Можливо, та Іспанія робиться в Харкові для багатих Буратінів???
Чому соромно? Хочеш купляєш, не хочеш не купляєш. Ви мабудь не були в епіцентрі. Адже в епіцентрі є плитка по 200 грн за квадрат і керамограніт по 5000 грн за квадратний метр (19 тис грн 1 шт). Якби вона робилась в Харкові, то особисто Я був би в захваті. Зи. Плитка українського виробництва в епіцентрі дорого. Подивилися. Оголосили тендер і купили її на 20% дешевше.
Учотка Первий з донедавних часів має клона
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Зи. 2 Франт. В агроматі керамограніт Італія /Іспанія дешевший ніж в епіцентрі. Враховуй, що агромат дає знижку - 30 (35), в епіку - 10(15).
Заісно, в Епіцентрі та Леруа плитка - несправжня))) Її соромно купляти))) Лише "справжню" Агроматівську за 1600 грн/м2. Правда, сертифікатів вони чомусь не дають і не показують))) Можливо, та Іспанія робиться в Харкові для багатих Буратінів???
Чому соромно? Хочеш купляєш, не хочеш не купляєш. Ви мабудь не були в епіцентрі. Адже в епіцентрі є плитка по 200 грн за квадрат і керамограніт по 5000 грн за квадратний метр (19 тис грн 1 шт). Якби вона робилась в Харкові, то особисто Я був би в захваті. Зи. Плитка українського виробництва в епіцентрі дорого. Подивилися. Оголосили тендер і купили її на 20% дешевше.
Рекомендую провести пошук "керамограніт" в Епіцентрі та в Агроматі. Вже потім трандіти, що в АгроМаті щось дешевше)))[/quote] Рекомендую читати, що пишуть інші. Не замикайтесь на своїх думках.
Frant написав:Заісно, в Епіцентрі та Леруа плитка - несправжня))) Її соромно купляти))) Лише "справжню" Агроматівську за 1600 грн/м2. Правда, сертифікатів вони чомусь не дають і не показують))) Можливо, та Іспанія робиться в Харкові для багатих Буратінів???
Не пишите глупостей. Испанскую плитку везут именно из Испании. Стоит она своих денег или нет - вопрос субъективный.