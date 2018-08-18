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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3093309430953096>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 15:38

  Frant написав:Заісно, в Епіцентрі та Леруа плитка - несправжня))) Її соромно купляти))) Лише "справжню" Агроматівську за 1600 грн/м2. Правда, сертифікатів вони чомусь не дають і не показують))) Можливо, та Іспанія робиться в Харкові для багатих Буратінів???

Не пишите глупостей. Испанскую плитку везут именно из Испании. Стоит она своих денег или нет - вопрос субъективный.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 16:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Бензин дешевеет. Это очень хорошо.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 16:29

  Оранжевый-хит сезона написав:Бензин дешевеет. Это очень хорошо.

Нефть падает, а там и сырьевые ресурсы упадут, пшоно, олия, сахар, металл. Это хорошо, недвижка будет дешеветь, ведь себестоимость упадет.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 16:50

  BIGor написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Бензин дешевеет. Это очень хорошо.

Нефть падает, а там и сырьевые ресурсы упадут, пшоно, олия, сахар, металл. Это хорошо, недвижка будет дешеветь, ведь себестоимость упадет.


Дешеветь уже не будет, обвал закончился.
remark
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 16:59

  remark написав:
  BIGor написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Бензин дешевеет. Это очень хорошо.

Нефть падает, а там и сырьевые ресурсы упадут, пшоно, олия, сахар, металл. Это хорошо, недвижка будет дешеветь, ведь себестоимость упадет.


Дешеветь уже не будет, обвал закончился.

кріза мінєт папіздже (с)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:05

  Gastarbaiter написав:
  Frant написав:Заісно, в Епіцентрі та Леруа плитка - несправжня))) Її соромно купляти))) Лише "справжню" Агроматівську за 1600 грн/м2. Правда, сертифікатів вони чомусь не дають і не показують))) Можливо, та Іспанія робиться в Харкові для багатих Буратінів???

Не пишите глупостей. Испанскую плитку везут именно из Испании. Стоит она своих денег или нет - вопрос субъективный.

Якщо на товар немає сертифікату якості від виробника, то немає про що розмовляти.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:15

  remark написав:
  BIGor написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Бензин дешевеет. Это очень хорошо.

Нефть падает, а там и сырьевые ресурсы упадут, пшоно, олия, сахар, металл. Это хорошо, недвижка будет дешеветь, ведь себестоимость упадет.


Дешеветь уже не будет, обвал закончился.

Ага, сегодня вти нефть -0,8%, доу -1,8%, насдак -3%, сап500 -2%.
ПС: зато гривна сегодня стабильна а бомбер рисует рист.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:22

  Оранжевый-хит сезона написав:Бензин дешевеет. Это очень хорошо.

какой?
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:36

  flyman написав:
  remark написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Бензин дешевеет. Это очень хорошо.

Нефть падает, а там и сырьевые ресурсы упадут, пшоно, олия, сахар, металл. Это хорошо, недвижка будет дешеветь, ведь себестоимость упадет.


Дешеветь уже не будет, обвал закончился.

кріза мінєт папіздже (с)[/quote]

Криза у Вас и Франта в голове.
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

X-Fresh написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Бензин дешевеет. Это очень хорошо.

какой?
В дурке даражает, спи спокойно.
Оранжевый-хит сезона
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