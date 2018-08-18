|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 гру, 2018 15:38
Frant написав:
Заісно, в Епіцентрі та Леруа плитка - несправжня))) Її соромно купляти))) Лише "справжню" Агроматівську за 1600 грн/м2. Правда, сертифікатів вони чомусь не дають і не показують))) Можливо, та Іспанія робиться в Харкові для багатих Буратінів???
Не пишите глупостей. Испанскую плитку везут именно из Испании. Стоит она своих денег или нет - вопрос субъективный.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 508
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 136 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 гру, 2018 16:10
Бензин дешевеет. Это очень хорошо.
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19472
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 479 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 гру, 2018 16:29
Оранжевый-хит сезона написав:
Бензин дешевеет. Это очень хорошо.
Нефть падает, а там и сырьевые ресурсы упадут, пшоно, олия, сахар, металл. Это хорошо, недвижка будет дешеветь, ведь себестоимость упадет.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 2708
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 420 раз.
- Подякували: 524 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 гру, 2018 16:50
BIGor написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Бензин дешевеет. Это очень хорошо.
Нефть падает, а там и сырьевые ресурсы упадут, пшоно, олия, сахар, металл. Это хорошо, недвижка будет дешеветь, ведь себестоимость упадет.
Дешеветь уже не будет, обвал закончился.
-
remark
-
-
- Повідомлень: 346
- З нами з: 25.12.15
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 гру, 2018 16:59
remark написав: BIGor написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Бензин дешевеет. Это очень хорошо.
Нефть падает, а там и сырьевые ресурсы упадут, пшоно, олия, сахар, металл. Это хорошо, недвижка будет дешеветь, ведь себестоимость упадет.
Дешеветь уже не будет, обвал закончился.
кріза мінєт папіздже (с)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 14770
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 871 раз.
- Подякували: 847 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 24 гру, 2018 17:05
Gastarbaiter написав: Frant написав:
Заісно, в Епіцентрі та Леруа плитка - несправжня))) Її соромно купляти))) Лише "справжню" Агроматівську за 1600 грн/м2. Правда, сертифікатів вони чомусь не дають і не показують))) Можливо, та Іспанія робиться в Харкові для багатих Буратінів???
Не пишите глупостей. Испанскую плитку везут именно из Испании. Стоит она своих денег или нет - вопрос субъективный.
Якщо на товар немає сертифікату якості від виробника, то немає про що розмовляти.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 18868
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1094 раз.
- Подякували: 2012 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 гру, 2018 17:15
remark написав: BIGor написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Бензин дешевеет. Это очень хорошо.
Нефть падает, а там и сырьевые ресурсы упадут, пшоно, олия, сахар, металл. Это хорошо, недвижка будет дешеветь, ведь себестоимость упадет.
Дешеветь уже не будет, обвал закончился.
Ага, сегодня вти нефть -0,8%, доу -1,8%, насдак -3%, сап500 -2%.
ПС: зато гривна сегодня стабильна а бомбер рисует рист.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 2708
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 420 раз.
- Подякували: 524 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 гру, 2018 17:22
Оранжевый-хит сезона написав:
Бензин дешевеет. Это очень хорошо.
какой?
-
X-Fresh
-
-
- Повідомлень: 583
- З нами з: 17.05.18
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 гру, 2018 17:36
flyman написав: remark написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Бензин дешевеет. Это очень хорошо.
Нефть падает, а там и сырьевые ресурсы упадут, пшоно, олия, сахар, металл. Это хорошо, недвижка будет дешеветь, ведь себестоимость упадет.
Дешеветь уже не будет, обвал закончился.
кріза мінєт папіздже (с)[/quote]
Криза у Вас и Франта в голове.
-
remark
-
-
- Повідомлень: 346
- З нами з: 25.12.15
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 гру, 2018 17:41
X-Fresh написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Бензин дешевеет. Это очень хорошо.
какой?
В дурке даражает, спи спокойно.
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19472
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 479 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|