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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3093309430953096

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Шок https://korrespondent.net/business/econ ... t-nui-york
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:48

Советское жильё: история и перспективы

https://commons.com.ua/ru/sovetskoe-zhi ... rspektivy/
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 19:15

  UA написав:https://commons.com.ua/ru/sovetskoe-zhilyo-istoriya-proshloe-perspektivy/


юрина бепееска
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 19:36

4 барабашов, говорят 1965й

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 19:36

  flyman написав:
  UA написав:https://commons.com.ua/ru/sovetskoe-zhilyo-istoriya-proshloe-perspektivy/


юрина бепееска
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Это БПС возле парка Победы.
Юра живет возле Вокзала.
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 19:41

  UA написав:
  flyman написав:
  UA написав:https://commons.com.ua/ru/sovetskoe-zhilyo-istoriya-proshloe-perspektivy/


юрина бепееска
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Это БПС возле парка Победы.
Юра живет возле Вокзала.


ага, жмаченко 6/8
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 19:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  Faceless написав:Во-первых, почему ненужные. Просторная кухня (фактически как гостиная, и функциональность уже как у трёшки), просторный санузел (или два), кладовка/гардеробная, комнаты, в которых нормально можно поставить полноценную кровать и при этом не протискиваться у стенки. Это удобно. Это качество жизни.
Во-вторых, что за трагедия в квартплате за дополнительные несчастные двадцать метров?

У того же застройщика в том доме есть полно двушек по 60 метров. Какой смысл выкидывать 15000 долл.(15 м2) за дополнительную гардеробную на самой окраине города вдали от метро в промзоне? Кто эти меценаты? Какой богатый человек купит в таком месте?
Вопрос был только касательно претензии к якобы большой площади двушки, безотносительно конкретного комплекса.
То что есть двушки меньше, не значит, что нет смысла брать чуть большую. Имхо, для двушки вполне нормальная площадь 70-90 метров, при которой там есть достаточно большая кухня (от 20), просторные комнаты, два санузла, гардеробная, прихожая. И это не какой-то там аэродром
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 20:14

1982 год. Русановский канал. Начало мая.

Когда плотва идёт на нерест, какая может быть учёба?) В то время, когда канал был глубже и чище, в него "метнуть икру" заходило довольно много рыбы, ну а школьники пользовались моментом.

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 20:47

  kingkongovets написав:1982 год. Русановский канал. Начало мая.

Когда плотва идёт на нерест, какая может быть учёба?) В то время, когда канал был глубже и чище, в него "метнуть икру" заходило довольно много рыбы, ну а школьники пользовались моментом.

Зображення

Заметьте, балконы ещё не стеклят. В те годы, дворники стучали, и приходила специальная комиссия ипать нарушителя. Были такие, кто на зиму стеклил, а весной разбирал конструкцию. Такое покатывало.
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