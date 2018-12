Додано: Пон 24 гру, 2018 21:31

UA написав: Кто как думает?

Баксы, нал. Рыпаться только через пару лет - впереди большие выплаты по долгам.



Или - вложиться в своё здоровье/образование, пройти внеочередное обследование - сахар/давление/холестерин, сделать зубы.

