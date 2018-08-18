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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3095309630973098>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 21:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кто как думает?
2019 год лучше встречать в бетоне или в кеше?
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 21:16

  Frant написав:Якщо на товар немає сертифікату якості від виробника, то немає про що розмовляти.

Вы в курсе, что сертификат качества нужно еще заверить в каких-то гос. органах, чтобы он имел официальную силу на территории Украины? Раньше просроченный сертификат был в порядке вещей. Обновление требовало времени и денег. Не уверен, что сейчас что-то кардинально изменилось. Но зачем мне этот сертификат (который выдается на несколько лет, а не на конкретную партию, если что), если я знаю, что импортер и фабрика отвечают своим именем за качество?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 21:31

  UA написав:Кто как думает?
2019 год лучше встречать в бетоне или в кеше?


Баксы, нал. Рыпаться только через пару лет - впереди большие выплаты по долгам.

Или - вложиться в своё здоровье/образование, пройти внеочередное обследование - сахар/давление/холестерин, сделать зубы.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:00

  Оранжевый-хит сезона написав:Шок https://korrespondent.net/business/econ ... t-nui-york

Що таке середній клас у НЙ: "Сейчас среди жителей города 48 процентов относятся [b]к среднему классу с доходами в 30-60 тысяч долларов в год[/b]". За свідченням О.Савченка, коефіцієнт паритету купівельної спроможності (ПКС) між доларом і гривнею складає 3.11 у 2018 році. За логікою, середній клас в Україні - це люди з річним доходом від 9646 доларів на рік (30000/3.11=9646). На місяць: 804 долара або 22512 грн. Виходить, значна частина наших заробітчан у Польщі, а тим паче у Німеччині за доходами відповідають американському середньому класові: "Як правило, українці в Польщі заробляють близько 600-800 євро на місяць". https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2018122 ... n-zhyttya/
" Більшість з них має на меті заробити гроші і повернутись в Україну, адже за декілька років їм вдається назбирати коштів на авто, нерухомість, навчання та ін". Не усе так вже й погано в Українському королівстві. Особливо у нас - лендлордів. )) Тут же усі 100% форумчан належать як мінімум до нижньої межі середнього класу ?? Ну, звісно, окрім колеги Долярчика. :D
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:26

  ihorkyiv написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Шок https://korrespondent.net/business/econ ... t-nui-york

Що таке середній клас у НЙ: "Сейчас среди жителей города 48 процентов относятся [b]к среднему классу с доходами в 30-60 тысяч долларов в год[/b]". За свідченням О.Савченка, коефіцієнт паритету купівельної спроможності (ПКС) між доларом і гривнею складає 3.11 у 2018 році. За логікою, середній клас в Україні - це люди з річним доходом від 9646 доларів на рік (30000/3.11=9646). На місяць: 804 долара або 22512 грн. Виходить, значна частина наших заробітчан у Польщі, а тим паче у Німеччині за доходами відповідають американському середньому класові: "Як правило, українці в Польщі заробляють близько 600-800 євро на місяць". https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2018122 ... n-zhyttya/
" Більшість з них має на меті заробити гроші і повернутись в Україну, адже за декілька років їм вдається назбирати коштів на авто, нерухомість, навчання та ін". Не усе так вже й погано в Українському королівстві. Особливо у нас - лендлордів. )) Тут же усі 100% форумчан належать як мінімум до нижньої межі середнього класу ?? Ну, звісно, окрім колеги Долярчика. :D

а дупомиї із Німиччини (1200 євро + безплатне житло і харчування) - то олігархічна єліта
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:30

flyman

Ну, не олігархи, звісно. але факт належності до середнього класу США залишається фактом. Не заздріть, колего, буде і у вашому цоколі свято. )) З Різдвом !!
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:32

  galadriel написав:Или - вложиться в своё здоровье/образование, пройти внеочередное обследование - сахар/давление/холестерин, сделать зубы.

потратить до $10к на озвученное или инвестиции в бетон - несоразмерные это вещи, имхо.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:34

  UA написав:Кто как думает?
2019 год лучше встречать в бетоне или в кеше?


Сегодня америка -3% , нефть -6% Индекс стали и стальная арматура туда же, но дома ФТ будут тока дорожать :mrgreen:
Вот я прямо вижу как инвестиционный рейтинг Киев растет день ото дня, инвесторы с чемоданами баксов атакуют ОП Файна таун :mrgreen:

Уважаемые дорожайки, откройте глазки, на пороге РЕЦЕССИЯ
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:40

  flyman написав:
  ihorkyiv написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Шок https://korrespondent.net/business/econ ... t-nui-york

Що таке середній клас у НЙ: "Сейчас среди жителей города 48 процентов относятся [b]к среднему классу с доходами в 30-60 тысяч долларов в год[/b]". За свідченням О.Савченка, коефіцієнт паритету купівельної спроможності (ПКС) між доларом і гривнею складає 3.11 у 2018 році. За логікою, середній клас в Україні - це люди з річним доходом від 9646 доларів на рік (30000/3.11=9646). На місяць: 804 долара або 22512 грн. Виходить, значна частина наших заробітчан у Польщі, а тим паче у Німеччині за доходами відповідають американському середньому класові: "Як правило, українці в Польщі заробляють близько 600-800 євро на місяць". https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2018122 ... n-zhyttya/
" Більшість з них має на меті заробити гроші і повернутись в Україну, адже за декілька років їм вдається назбирати коштів на авто, нерухомість, навчання та ін". Не усе так вже й погано в Українському королівстві. Особливо у нас - лендлордів. )) Тут же усі 100% форумчан належать як мінімум до нижньої межі середнього класу ?? Ну, звісно, окрім колеги Долярчика. :D

а дупомиї із Німиччини (1200 євро + безплатне житло і харчування) - то олігархічна єліта

Є ще електрики, сантехніки, будівельники, збирачі склотари, які - за даними оптимішок - мають ЗП 1000-1500 Дол /міс.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:41

  Yuri_T написав:
  galadriel написав:Или - вложиться в своё здоровье/образование, пройти внеочередное обследование - сахар/давление/холестерин, сделать зубы.

потратить до $10к на озвученное или инвестиции в бетон - несоразмерные это вещи, имхо.


Поменяйте или на и.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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