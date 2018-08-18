Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Якщо на товар немає сертифікату якості від виробника, то немає про що розмовляти.
Вы в курсе, что сертификат качества нужно еще заверить в каких-то гос. органах, чтобы он имел официальную силу на территории Украины? Раньше просроченный сертификат был в порядке вещей. Обновление требовало времени и денег. Не уверен, что сейчас что-то кардинально изменилось. Но зачем мне этот сертификат (который выдается на несколько лет, а не на конкретную партию, если что), если я знаю, что импортер и фабрика отвечают своим именем за качество?
Що таке середній клас у НЙ: "Сейчас среди жителей города 48 процентов относятся [b]к среднему классу с доходами в 30-60 тысяч долларов в год[/b]". За свідченням О.Савченка, коефіцієнт паритету купівельної спроможності (ПКС) між доларом і гривнею складає 3.11 у 2018 році. За логікою, середній клас в Україні - це люди з річним доходом від 9646 доларів на рік (30000/3.11=9646). На місяць: 804 долара або 22512 грн. Виходить, значна частина наших заробітчан у Польщі, а тим паче у Німеччині за доходами відповідають американському середньому класові: "Як правило, українці в Польщі заробляють близько 600-800 євро на місяць". https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2018122 ... n-zhyttya/ " Більшість з них має на меті заробити гроші і повернутись в Україну, адже за декілька років їм вдається назбирати коштів на авто, нерухомість, навчання та ін". Не усе так вже й погано в Українському королівстві. Особливо у нас - лендлордів. )) Тут же усі 100% форумчан належать як мінімум до нижньої межі середнього класу ?? Ну, звісно, окрім колеги Долярчика.
Що таке середній клас у НЙ: "Сейчас среди жителей города 48 процентов относятся [b]к среднему классу с доходами в 30-60 тысяч долларов в год[/b]". За свідченням О.Савченка, коефіцієнт паритету купівельної спроможності (ПКС) між доларом і гривнею складає 3.11 у 2018 році. За логікою, середній клас в Україні - це люди з річним доходом від 9646 доларів на рік (30000/3.11=9646). На місяць: 804 долара або 22512 грн. Виходить, значна частина наших заробітчан у Польщі, а тим паче у Німеччині за доходами відповідають американському середньому класові: "Як правило, українці в Польщі заробляють близько 600-800 євро на місяць". https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2018122 ... n-zhyttya/ " Більшість з них має на меті заробити гроші і повернутись в Україну, адже за декілька років їм вдається назбирати коштів на авто, нерухомість, навчання та ін". Не усе так вже й погано в Українському королівстві. Особливо у нас - лендлордів. )) Тут же усі 100% форумчан належать як мінімум до нижньої межі середнього класу ?? Ну, звісно, окрім колеги Долярчика.
а дупомиї із Німиччини (1200 євро + безплатне житло і харчування) - то олігархічна єліта
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
UA написав:Кто как думает? 2019 год лучше встречать в бетоне или в кеше?
Сегодня америка -3% , нефть -6% Индекс стали и стальная арматура туда же, но дома ФТ будут тока дорожать Вот я прямо вижу как инвестиционный рейтинг Киев растет день ото дня, инвесторы с чемоданами баксов атакуют ОП Файна таун
Уважаемые дорожайки, откройте глазки, на пороге РЕЦЕССИЯ
Що таке середній клас у НЙ: "Сейчас среди жителей города 48 процентов относятся [b]к среднему классу с доходами в 30-60 тысяч долларов в год[/b]". За свідченням О.Савченка, коефіцієнт паритету купівельної спроможності (ПКС) між доларом і гривнею складає 3.11 у 2018 році. За логікою, середній клас в Україні - це люди з річним доходом від 9646 доларів на рік (30000/3.11=9646). На місяць: 804 долара або 22512 грн. Виходить, значна частина наших заробітчан у Польщі, а тим паче у Німеччині за доходами відповідають американському середньому класові: "Як правило, українці в Польщі заробляють близько 600-800 євро на місяць". https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2018122 ... n-zhyttya/ " Більшість з них має на меті заробити гроші і повернутись в Україну, адже за декілька років їм вдається назбирати коштів на авто, нерухомість, навчання та ін". Не усе так вже й погано в Українському королівстві. Особливо у нас - лендлордів. )) Тут же усі 100% форумчан належать як мінімум до нижньої межі середнього класу ?? Ну, звісно, окрім колеги Долярчика.
а дупомиї із Німиччини (1200 євро + безплатне житло і харчування) - то олігархічна єліта
Є ще електрики, сантехніки, будівельники, збирачі склотари, які - за даними оптимішок - мають ЗП 1000-1500 Дол /міс.