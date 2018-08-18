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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3095309630973098

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:42

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:Во-первых, почему ненужные. Просторная кухня (фактически как гостиная, и функциональность уже как у трёшки), просторный санузел (или два), кладовка/гардеробная, комнаты, в которых нормально можно поставить полноценную кровать и при этом не протискиваться у стенки. Это удобно. Это качество жизни.
Во-вторых, что за трагедия в квартплате за дополнительные несчастные двадцать метров?

У того же застройщика в том доме есть полно двушек по 60 метров. Какой смысл выкидывать 15000 долл.(15 м2) за дополнительную гардеробную на самой окраине города вдали от метро в промзоне? Кто эти меценаты? Какой богатый человек купит в таком месте?
Вопрос был только касательно претензии к якобы большой площади двушки, безотносительно конкретного комплекса.
То что есть двушки меньше, не значит, что нет смысла брать чуть большую. Имхо, для двушки вполне нормальная площадь 70-90 метров, при которой там есть достаточно большая кухня (от 20), просторные комнаты, два санузла, гардеробная, прихожая. И это не какой-то там аэродром

Ну, звісно, 90 м2 для 2к квартири - то не аеродром)))

Фейслес, скільки у Вас дітей? 5-7? Чи 8-10???
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 23:15

  remark написав:
  BIGor написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Бензин дешевеет. Это очень хорошо.

Нефть падает, а там и сырьевые ресурсы упадут, пшоно, олия, сахар, металл. Это хорошо, недвижка будет дешеветь, ведь себестоимость упадет.


Дешеветь уже не будет, обвал закончился.


Первый это Вы ? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 23:17

  kingkongovets написав:
  UA написав:
  flyman написав:
Это БПС возле парка Победы.
Юра живет возле Вокзала.


ага, жмаченко 6/8

Жмаченко 4,8,12,16,18
Жмаченко 6 -это ДС
Жмаченко 6/8 нет такого адреса
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 23:43

Порадуемся за человека ))

Денис Бигус

ДЖИНГЛ БЕЛЛЗ.

Короч, если вы считаете, что "очередь на квартиры" бессмысленный атавизм и в ней надо стоять десятилетиями чтобы получить хрушчовочку, то вы просто не умеете ее готовить.

Например, зам в СБУ не просто получает служебку в одном из самых пафосных домов Киева - ДжекХаусе (дадада, тот самый). Он получает там полновесную трехкомнатную служебку за 6 миллионов.

И за 2 месяца ее приватизирует. И всё, это больше не служебка, а частненькая.

Это потому что он был весь год хорошим и послушным.

А ты нет. Ешь мандаринку и не выделывайся.

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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 23:43

  kingkongovets написав:4 барабашов, говорят 1965й

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А что и где это?
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 23:56

  барабашов написав:
  kingkongovets написав:4 барабашов, говорят 1965й

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А что и где это?



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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 00:02

  барабашов написав:
  kingkongovets написав:4 барабашов, говорят 1965й

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А что и где это?


бульвар леси украинки)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 00:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На корпоративе одного телеканала, человек 60 из них в Киеве родилось четверо.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 01:20

kingkongovets. И до Бессарабка от этой прелести метров .... сколько???? И " па500"???
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