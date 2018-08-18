Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Faceless написав:Во-первых, почему ненужные. Просторная кухня (фактически как гостиная, и функциональность уже как у трёшки), просторный санузел (или два), кладовка/гардеробная, комнаты, в которых нормально можно поставить полноценную кровать и при этом не протискиваться у стенки. Это удобно. Это качество жизни. Во-вторых, что за трагедия в квартплате за дополнительные несчастные двадцать метров?
У того же застройщика в том доме есть полно двушек по 60 метров. Какой смысл выкидывать 15000 долл.(15 м2) за дополнительную гардеробную на самой окраине города вдали от метро в промзоне? Кто эти меценаты? Какой богатый человек купит в таком месте?
Вопрос был только касательно претензии к якобы большой площади двушки, безотносительно конкретного комплекса. То что есть двушки меньше, не значит, что нет смысла брать чуть большую. Имхо, для двушки вполне нормальная площадь 70-90 метров, при которой там есть достаточно большая кухня (от 20), просторные комнаты, два санузла, гардеробная, прихожая. И это не какой-то там аэродром
Ну, звісно, 90 м2 для 2к квартири - то не аеродром)))