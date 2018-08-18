Денис Бигус



ДЖИНГЛ БЕЛЛЗ.



Короч, если вы считаете, что "очередь на квартиры" бессмысленный атавизм и в ней надо стоять десятилетиями чтобы получить хрушчовочку, то вы просто не умеете ее готовить.



Например, зам в СБУ не просто получает служебку в одном из самых пафосных домов Киева - ДжекХаусе (дадада, тот самый). Он получает там полновесную трехкомнатную служебку за 6 миллионов.



И за 2 месяца ее приватизирует. И всё, это больше не служебка, а частненькая.



Это потому что он был весь год хорошим и послушным.



А ты нет. Ешь мандаринку и не выделывайся.



