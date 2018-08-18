Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 гру, 2018 23:15
remark написав: BIGor написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Бензин дешевеет. Это очень хорошо.
Нефть падает, а там и сырьевые ресурсы упадут, пшоно, олия, сахар, металл. Это хорошо, недвижка будет дешеветь, ведь себестоимость упадет.
Дешеветь уже не будет, обвал закончился.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 23:17
kingkongovets написав: UA написав: flyman написав:
Это БПС возле парка Победы.
Юра живет возле Вокзала.
ага, жмаченко 6/8
Жмаченко 4,8,12,16,18
Жмаченко 6 -это ДС
Жмаченко 6/8 нет такого адреса
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Додано: Пон 24 гру, 2018 23:43
Порадуемся за человека ))
Денис Бигус
ДЖИНГЛ БЕЛЛЗ. Короч, если вы считаете, что "очередь на квартиры" бессмысленный атавизм и в ней надо стоять десятилетиями чтобы получить хрушчовочку, то вы просто не умеете ее готовить. Например, зам в СБУ не просто получает служебку в одном из самых пафосных домов Киева - ДжекХаусе (дадада, тот самый). Он получает там полновесную трехкомнатную служебку за 6 миллионов. И за 2 месяца ее приватизирует. И всё, это больше не служебка, а частненькая. Это потому что он был весь год хорошим и послушным. А ты нет. Ешь мандаринку и не выделывайся.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 23:43
kingkongovets написав:
4 барабашов, говорят 1965й
А что и где это?
барабашов
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Додано: Пон 24 гру, 2018 23:56
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Додано: Вів 25 гру, 2018 00:02
барабашов написав: kingkongovets написав:
4 барабашов, говорят 1965й
А что и где это?
бульвар леси украинки)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 25 гру, 2018 00:10
На корпоративе одного телеканала, человек 60 из них в Киеве родилось четверо.
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 25 гру, 2018 01:20
kingkongovets. И до Бессарабка от этой прелести метров .... сколько???? И " па500"???
барабашов
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Додано: Вів 25 гру, 2018 06:58
zzzzzz написав:
Порадуемся за человека ))
Денис Бигус
ДЖИНГЛ БЕЛЛЗ. Короч, если вы считаете, что "очередь на квартиры" бессмысленный атавизм и в ней надо стоять десятилетиями чтобы получить хрушчовочку, то вы просто не умеете ее готовить. Например, зам в СБУ не просто получает служебку в одном из самых пафосных домов Киева - ДжекХаусе (дадада, тот самый). Он получает там полновесную трехкомнатную служебку за 6 миллионов. И за 2 месяца ее приватизирует. И всё, это больше не служебка, а частненькая. Это потому что он был весь год хорошим и послушным. А ты нет. Ешь мандаринку и не выделывайся.
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Додано: Вів 25 гру, 2018 07:08
барабашов написав: kingkongovets. И до Бессарабка от этой прелести метров .... сколько???? И " па500"???
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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