Скільки з них адекватних?
А скільки недолугих рожевоокулярників?
Можете навести %% ?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 гру, 2018 08:09
Скільки з них адекватних?
А скільки недолугих рожевоокулярників?
Можете навести %% ?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Вів 25 гру, 2018 08:12
Де там???
У них все в шоколяді)))
Зарплати у Києві по 1000000 Дол і двокімнатні квартири на Хрещатику площею 100000 м2))) і шофери-електрики-збирачі металолому - "еліта нації")))
Убога публіка)))
Лише потужний удар (по кишені, чи по рожевим окулярами) - приведе їх до тями)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Вів 25 гру, 2018 08:28
Питаннячко.
В 2019 ціни бюджетної "вторинки" втримаються на рівні 2004 року?
Чи опустяться на рівень 2003?
Думка місцевої неадекватної дорожайної "їліти",всяких там ріелторів-новобудівців - абсолютно не цікава.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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