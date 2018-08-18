Скільки з них адекватних?
А скільки недолугих рожевоокулярників?
Можете навести %% ?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 гру, 2018 08:09
Скільки з них адекватних?
А скільки недолугих рожевоокулярників?
Можете навести %% ?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Вів 25 гру, 2018 08:12
Де там???
У них все в шоколяді)))
Зарплати у Києві по 1000000 Дол і двокімнатні квартири на Хрещатику площею 100000 м2))) і шофери-електрики-збирачі металолому - "еліта нації")))
Убога публіка)))
Лише потужний удар (по кишені, чи по рожевим окулярами) - приведе їх до тями)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Вів 25 гру, 2018 08:28
Питаннячко.
В 2019 ціни бюджетної "вторинки" втримаються на рівні 2004 року?
Чи опустяться на рівень 2003?
Думка місцевої неадекватної дорожайної "їліти",всяких там ріелторів-новобудівців - абсолютно не цікава.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Вів 25 гру, 2018 09:30
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 25 гру, 2018 10:01
Дорожай Кржн - у прольоті)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Вів 25 гру, 2018 10:12
Да что же вас так штырит? Дорожай остановился, уже все видят.Кризис на пороге. Если в кэше - то спите спокойно, не нервничайте так.
Додано: Вів 25 гру, 2018 10:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 25 гру, 2018 10:29
airmax78
чмырю? что за дикость?
они, как и вы, ценят мопы и керамо-фасады.
успешные ребята, трудолюбивые, чего-то в жизни добились...
вот первый их любит очень - я его понимаю, хорошая клиентура.
деньги ведь не пахнут, первый?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 25 гру, 2018 10:55
Киевляне не способны так много и нагло врать?
Востаннє редагувалось UA в Вів 25 гру, 2018 10:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 25 гру, 2018 10:58
поддержу - большей мерзости, чем сегодняшние украинские сми сложно себе представить
но киев надо покорять, а деньги не пахнут
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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