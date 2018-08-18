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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3096309730983099

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 08:09

  Оранжевый-хит сезона написав:На корпоративе одного телеканала, человек 60 из них в Киеве родилось четверо.

Скільки з них адекватних?
А скільки недолугих рожевоокулярників?
Можете навести %% ?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 08:12

  zzzzzz написав:
  UA написав:Кто как думает?
2019 год лучше встречать в бетоне или в кеше?


Сегодня америка -3% , нефть -6% Индекс стали и стальная арматура туда же, но дома ФТ будут тока дорожать :mrgreen:
Вот я прямо вижу как инвестиционный рейтинг Киев растет день ото дня, инвесторы с чемоданами баксов атакуют ОП Файна таун :mrgreen:

Уважаемые дорожайки, откройте глазки, на пороге РЕЦЕССИЯ

Де там???
У них все в шоколяді)))
Зарплати у Києві по 1000000 Дол і двокімнатні квартири на Хрещатику площею 100000 м2))) і шофери-електрики-збирачі металолому - "еліта нації")))

Убога публіка)))

Лише потужний удар (по кишені, чи по рожевим окулярами) - приведе їх до тями)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 08:28

Питаннячко.
В 2019 ціни бюджетної "вторинки" втримаються на рівні 2004 року?
Чи опустяться на рівень 2003?

Думка місцевої неадекватної дорожайної "їліти",всяких там ріелторів-новобудівців - абсолютно не цікава.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 09:30

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 10:01

https://uainfo.org/blognews/1545694166- ... ?_utl_t=vb : О вероятных проблемах в экономике 2019

Дорожай Кржн - у прольоті)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 10:12

  Frant написав:https://uainfo.org/blognews/1545694166-o-veroyatnyh-problemah-v-ekonomike-2019.html?_utl_t=vb : О вероятных проблемах в экономике 2019

Дорожай Кржн - у прольоті)))

Да что же вас так штырит? Дорожай остановился, уже все видят.Кризис на пороге. Если в кэше - то спите спокойно, не нервничайте так.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 10:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://youtu.be/nSqxozVFqP4 Кстати, отличная реклама Джэка. Покупая квартиру в Джэке, знай, что ты оплатил часть квартиры какому-то чмырю из СБУ.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 10:29

airmax78
чмырю? что за дикость?
они, как и вы, ценят мопы и керамо-фасады.
успешные ребята, трудолюбивые, чего-то в жизни добились...
вот первый их любит очень - я его понимаю, хорошая клиентура.
деньги ведь не пахнут, первый?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 10:55

  Оранжевый-хит сезона написав:На корпоративе одного телеканала, человек 60 из них в Киеве родилось четверо.

Киевляне не способны так много и нагло врать?
Востаннє редагувалось UA в Вів 25 гру, 2018 10:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 10:58

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:На корпоративе одного телеканала, человек 60 из них в Киеве родилось четверо.

Киевляне не способны так много и нагло врать... профнепригодны.


поддержу - большей мерзости, чем сегодняшние украинские сми сложно себе представить
но киев надо покорять, а деньги не пахнут
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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