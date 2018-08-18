Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:https://youtu.be/nSqxozVFqP4 Кстати, отличная реклама Джэка. Покупая квартиру в Джэке, знай, что ты оплатил часть квартиры какому-то чмырю из СБУ.
такое мог построить только предельно жадный и циничный чмырь, как бы он ни жаловался на бессовестных эсбеушников, за взятки которым он это построил классический вариант "ипала жаба гадюку", сочувствия к этому наглому хачу - ноль
"Как стало известно, дорогостоящее жилье СБУ получила от застройщика. Это, отмечают журналисты, объясняется тем, что земля, на которой расположен небоскреб, в начале 2000-х была передана СБУ для строительства жилого дома."
Оранжевый-хит сезона написав:На корпоративе одного телеканала, человек 60 из них в Киеве родилось четверо.
Киевляне не способны так много и нагло врать... профнепригодны.
поддержу - большей мерзости, чем сегодняшние украинские сми сложно себе представить но киев надо покорять, а деньги не пахнут
учотку ККЦ взломали
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Христос народився! Славімо Його! Слава Христу! Слава Україні! Смерть москалям!
Интересны ожидания на РН США: Рост ипотечной ставки до 5,5%. Выплаты по ипотеке в среднем вырастут на 8%. Снижение спроса. Рост предложения. (Парадокс, но сейчас предложение на минимуме, на уровне 2007 г., когда цены обвалились и все сняли дома с продажи.) Рынок будет оставаться рынком продавца, но сроки продажи вырастут. Покупателям можно не спешить и торговаться. Пипл будет предпочитать таунхаузы. Отдельные дома не будут популярны у молодежи. Отток народа из дорогих штатов (НЙ, Нью-Джерси, Калифорния, Коннектикут).
Композитный индекс S&P/CS - S&P/CS Composite-20 рассматривает изменения в стоимости (цены продажи) на рынке недвижимости в 20 регионах по всей территории США в прошлом году. Данный отчет позволяет анализировать силу на рынке жилья США, что помогает анализу экономики в целом. Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное / бычье направление USD, а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный/медвежий рынок для USD.
Только не в прошлом году а сравнение идет за 1 месяц с аналогичным месяцем прошлого года , или г/г