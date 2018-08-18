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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3097309830993100

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 11:00

  flyman написав:для ККЦ та решти тролів про вільнолюдів
https://www.youtube.com/watch?v=XjDJHTnlWNE
тут як громада хоче, а Потупчики (влада) заважає


жри это говно в одиночестве, гурман
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 11:00

  airmax78 написав:
  Frant написав:https://uainfo.org/blognews/1545694166-o-veroyatnyh-problemah-v-ekonomike-2019.html?_utl_t=vb : О вероятных проблемах в экономике 2019

Дорожай Кржн - у прольоті)))

Да что же вас так штырит? Дорожай остановился, уже все видят.Кризис на пороге. Если в кэше - то спите спокойно, не нервничайте так.

Не всі бачать)) На жаль)))
Дехто марить підйомом ікономіки))

Рожевоокулярники, як в Африці полярники.
Як риби глибоководні в небесній висоті.
Ніц вони не бачать, ніц вони не чують.
Як молоток прості.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 11:04

  kingkongovets написав:
  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:На корпоративе одного телеканала, человек 60 из них в Киеве родилось четверо.

Киевляне не способны так много и нагло врать... профнепригодны.


поддержу - большей мерзости, чем сегодняшние украинские сми сложно себе представить
но киев надо покорять, а деньги не пахнут

А київські ріелтори - кращі за перців з ЗМІ?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 11:06

  flyman написав:для ККЦ та решти тролів про вільнолюдів
https://www.youtube.com/watch?v=XjDJHTnlWNE
тут як громада хоче, а Потупчики (влада) заважає

Де модератори?
Забаньте тупого ватніка!
Не вистачало тут шарієлюбів!
Востаннє редагувалось Frant в Вів 25 гру, 2018 11:20, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 11:13

  airmax78 написав:https://youtu.be/nSqxozVFqP4 Кстати, отличная реклама Джэка. Покупая квартиру в Джэке, знай, что ты оплатил часть квартиры какому-то чмырю из СБУ.


такое мог построить только предельно жадный и циничный чмырь, как бы он ни жаловался на бессовестных эсбеушников, за взятки которым он это построил
классический вариант "ипала жаба гадюку", сочувствия к этому наглому хачу - ноль

Зображення

"Как стало известно, дорогостоящее жилье СБУ получила от застройщика. Это, отмечают журналисты, объясняется тем, что земля, на которой расположен небоскреб, в начале 2000-х была передана СБУ для строительства жилого дома."

https://www.obozrevatel.com/crime/zamgl ... PYLjl4VXeg
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 25 гру, 2018 11:47, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 11:24

  kingkongovets написав:
  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:На корпоративе одного телеканала, человек 60 из них в Киеве родилось четверо.

Киевляне не способны так много и нагло врать... профнепригодны.


поддержу - большей мерзости, чем сегодняшние украинские сми сложно себе представить
но киев надо покорять, а деньги не пахнут

учотку ККЦ взломали
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 11:57

Христос народився!
Славімо Його!
Слава Христу!
Слава Україні!
Смерть москалям!
:!: :!: :!:



Интересны ожидания на РН США:
Рост ипотечной ставки до 5,5%.
Выплаты по ипотеке в среднем вырастут на 8%.
Снижение спроса.
Рост предложения. (Парадокс, но сейчас предложение на минимуме, на уровне 2007 г., когда цены обвалились и все сняли дома с продажи.)
Рынок будет оставаться рынком продавца, но сроки продажи вырастут.
Покупателям можно не спешить и торговаться.
Пипл будет предпочитать таунхаузы.
Отдельные дома не будут популярны у молодежи.
Отток народа из дорогих штатов (НЙ, Нью-Джерси, Калифорния, Коннектикут).
8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:03

Вот интересный индекс в США

Композитный индекс S&P/CS - S&P/CS Composite-20 рассматривает изменения в стоимости (цены продажи) на рынке недвижимости в 20 регионах по всей территории США в прошлом году. Данный отчет позволяет анализировать силу на рынке жилья США, что помогает анализу экономики в целом.
Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное / бычье направление USD,
а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный/медвежий рынок для USD.


Только не в прошлом году а сравнение идет за 1 месяц с аналогичным месяцем прошлого года , или г/г

https://ru.investing.com/economic-calen ... n.s.a.-329
Живите своим умом!
zzzzzz
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