Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Интересны ожидания на РН США: Рост ипотечной ставки до 5,5%. Выплаты по ипотеке в среднем вырастут на 8%. Снижение спроса. Рост предложения. (Парадокс, но сейчас предложение на минимуме, на уровне 2007 г., когда цены обвалились и все сняли дома с продажи.) Рынок будет оставаться рынком продавца, но сроки продажи вырастут. Покупателям можно не спешить и торговаться. Пипл будет предпочитать таунхаузы. Отдельные дома не будут популярны у молодежи. Отток народа из дорогих штатов (НЙ, Нью-Джерси, Калифорния, Коннектикут).
Композитный индекс S&P/CS - S&P/CS Composite-20 рассматривает изменения в стоимости (цены продажи) на рынке недвижимости в 20 регионах по всей территории США в прошлом году. Данный отчет позволяет анализировать силу на рынке жилья США, что помогает анализу экономики в целом. Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное / бычье направление USD, а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный/медвежий рынок для USD.
Только не в прошлом году а сравнение идет за 1 месяц с аналогичным месяцем прошлого года , или г/г
airmax78 написав:https://youtu.be/nSqxozVFqP4 Кстати, отличная реклама Джэка. Покупая квартиру в Джэке, знай, что ты оплатил часть квартиры какому-то чмырю из СБУ.
такое мог построить только предельно жадный и циничный чмырь, как бы он ни жаловался на бессовестных эсбеушников, за взятки которым он это построил классический вариант "ипала жаба гадюку", сочувствия к этому наглому хачу - ноль
С этим я согласен. Все вопросы у меня здесь к СБУ и Президенту. Почему продолжается эта порочная практика раздачи квартир? Почему они суют свой нос в вопросы, которые их вообще никак не касаются? Почему все это происходит во время войны, когда одни теряют жизнь и здоровье, а другие, получают квартиры в Джэке и крышуют стройки? Продажность СБУ - угроза национальной безопасности. В 2014м, нигде, где "русский мир" поднял свое знамя, местные СБУшники ничего не смогли/не захотели ему противопоставить.