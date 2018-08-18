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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 30983099310031013102>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 11:57

Христос народився!
Славімо Його!
Слава Христу!
Слава Україні!
Смерть москалям!
:!: :!: :!:



Интересны ожидания на РН США:
Рост ипотечной ставки до 5,5%.
Выплаты по ипотеке в среднем вырастут на 8%.
Снижение спроса.
Рост предложения. (Парадокс, но сейчас предложение на минимуме, на уровне 2007 г., когда цены обвалились и все сняли дома с продажи.)
Рынок будет оставаться рынком продавца, но сроки продажи вырастут.
Покупателям можно не спешить и торговаться.
Пипл будет предпочитать таунхаузы.
Отдельные дома не будут популярны у молодежи.
Отток народа из дорогих штатов (НЙ, Нью-Джерси, Калифорния, Коннектикут).
8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:03

Вот интересный индекс в США

Композитный индекс S&P/CS - S&P/CS Composite-20 рассматривает изменения в стоимости (цены продажи) на рынке недвижимости в 20 регионах по всей территории США в прошлом году. Данный отчет позволяет анализировать силу на рынке жилья США, что помогает анализу экономики в целом.
Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное / бычье направление USD,
а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный/медвежий рынок для USD.


Только не в прошлом году а сравнение идет за 1 месяц с аналогичным месяцем прошлого года , или г/г

https://ru.investing.com/economic-calen ... n.s.a.-329
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:37

zzzzzz

Этот индекс для оценки текущей ситуации реальным продавцом-покупателем на РН никакой. Их есть еще сотни. Но рынком правит другая реальность - реальные цены.
8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:49

  Frant написав:А київські ріелтори - кращі за перців з ЗМІ?

Рылы это продукт лени продавцов.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:53

  UA написав:
  Frant написав:А київські ріелтори - кращі за перців з ЗМІ?

Рылы это продукт лени продавцов.

Почему так подгорает у многих от риэлторов, не нравится, не покупай у риэлтора. Это все равно что раздражаться по поводу того, что в магазине дороже чем на складе.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:56

  Kostia написав:
  UA написав:
  Frant написав:А київські ріелтори - кращі за перців з ЗМІ?

Рылы это продукт лени продавцов.

Почему так подгорает у многих от риэлторов, не нравится, не покупай у риэлтора. Это все равно что раздражаться по поводу того, что в магазине дороже чем на складе.


Наверно потому-что некоторые риелторы выдают желаемое за действительное.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:00

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:https://youtu.be/nSqxozVFqP4 Кстати, отличная реклама Джэка. Покупая квартиру в Джэке, знай, что ты оплатил часть квартиры какому-то чмырю из СБУ.


такое мог построить только предельно жадный и циничный чмырь, как бы он ни жаловался на бессовестных эсбеушников, за взятки которым он это построил
классический вариант "ипала жаба гадюку", сочувствия к этому наглому хачу - ноль

С этим я согласен. Все вопросы у меня здесь к СБУ и Президенту. Почему продолжается эта порочная практика раздачи квартир? Почему они суют свой нос в вопросы, которые их вообще никак не касаются? Почему все это происходит во время войны, когда одни теряют жизнь и здоровье, а другие, получают квартиры в Джэке и крышуют стройки? Продажность СБУ - угроза национальной безопасности. В 2014м, нигде, где "русский мир" поднял свое знамя, местные СБУшники ничего не смогли/не захотели ему противопоставить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:03

  UA написав:
  Frant написав:А київські ріелтори - кращі за перців з ЗМІ?

Рылы это продукт лени продавцов.

И покупателей.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://inforesist.org/mnogoetazhku-v-kieve-pereveli-na-vozobnovlyaemyie-istochniki-energii-ustanovili-solnechnyie-paneli-i-vetryaki/amp/
Первая многоэтажка утыканная солнечными панелями. Интересно понаблюдать за КПД "до" 30 млн. теплого кредита и "после" :)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:09

  airmax78 написав:
  UA написав:
  Frant написав:А київські ріелтори - кращі за перців з ЗМІ?

Рылы это продукт лени продавцов.

И покупателей.


Покупать-продавать недвижимость без риелтеров - это каменный век и чревато, сэкономив на копейках, потерять всё.
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Libo
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