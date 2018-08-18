Рылы несут какую-то ответственность ? - Нет.
А если почитать бред который они пишут на форумах то их надо обходить десятой дорогой.
Я не говорю за всех, всегда есть небольшая часть компетентных и адекватных людей , но ....
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:17
Рылы несут какую-то ответственность ? - Нет.
А если почитать бред который они пишут на форумах то их надо обходить десятой дорогой.
Я не говорю за всех, всегда есть небольшая часть компетентных и адекватных людей , но ....
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 25 гру, 2018 13:18, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:17
А в какой сфере продаж этого нет?
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:18
Риэлторы, это препятствие перехода недвижимости от неэффективного собственника к эффективному.
Очень многие покупатели, столкнувшись с ситуацией, когда абсолютное большинство предложений имеет отягощение риэлторской комиссией идут в ОП застройщика.
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
аэропорт КИев и Борисполь не справляется с потоком людей в Киев.
За три с половиной часа аэропорт Борисполь принял 33 международных рейса. В очередях стоят сотни людей.
Что ж это такое?
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:25
Прям отягощенные?) вы просто не умеете общаться с риэлторами. Очень часто они помогут вам в торге лишь бы сделка состоялась. И это будет больше чем комиссия.
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:26
Потерять все - это вы легко можете и с риелтером. Что, действительно может обеспечить хороший риелтер - это подбор реального объекта/ подгон реального покупателя. Но далеко не все риелтеры это могут.
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:27
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
жуляны скорее всего закрыты, я тоже 12го вместо жулян из кбп вылетал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:29
А какую ответственность они должны еще нести?
Они помощники. Решение принимает продавец и покупатель.
Но они как профессионалы с большим опытом в этой сфере мне помогают.
Я же не могу соперничать с ними в плане опыта на РН, не знаю многих подводных камней, не слежу так пристально за изменениями законодательства, различными требованиями, нормами и т.п.
Был бы я сам риелтор, то тогда бы обошелся сам. А так нет. Мне нужен в этом деле помощник.
У меня с ними опыт тут и за рубежом.
Мне пока везло.
Бог давал мне очень квалифицированных, порядочных и честных.
Отстегивал им от души и с благодарностью.
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:30
Это пример того, как люди оседлали тему и уже начинают беситься с жиру. Ну, пусть бесятся, раз других, кто мог бы освоить эти деньги не на солнечные панели, а хотя бы на утепление фасадов своих домов и замену окон - ничего ниипет и они ждут Виталика, когда он им сделает хорошо и красиво.
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:32
В плане законодательства , сходите на консультацию к нормальному нотариусу, он вам за 200-300 грн даст консультацию .
Живите своим умом!
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