Додано: Вів 25 гру, 2018 13:29

zzzzzz написав:

Рылы несут какую-то ответственность ? - Нет.

Рылы несут какую-то ответственность ? - Нет.

А какую ответственность они должны еще нести?Они помощники. Решение принимает продавец и покупатель.Но они как профессионалы с большим опытом в этой сфере мне помогают.Я же не могу соперничать с ними в плане опыта на РН, не знаю многих подводных камней, не слежу так пристально за изменениями законодательства, различными требованиями, нормами и т.п.Был бы я сам риелтор, то тогда бы обошелся сам. А так нет. Мне нужен в этом деле помощник.У меня с ними опыт тут и за рубежом.Мне пока везло.Бог давал мне очень квалифицированных, порядочных и честных.Отстегивал им от души и с благодарностью.