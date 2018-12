Додано: Вів 25 гру, 2018 13:27

X-Fresh написав: аэропорт КИев и Борисполь не справляется с потоком людей в Киев.

За три с половиной часа аэропорт Борисполь принял 33 международных рейса. В очередях стоят сотни людей.

https://korrespondent.net/city/kiev/404 ... e-ocheredy



жуляны скорее всего закрыты, я тоже 12го вместо жулян из кбп вылетал

