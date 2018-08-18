RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3099310031013102>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:17

  Libo написав:
Покупать-продавать недвижимость без риелтеров - это каменный век и чревато, сэкономив на копейках, потерять всё.
8) 8) 8)


Рылы несут какую-то ответственность ? - Нет.
А если почитать бред который они пишут на форумах то их надо обходить десятой дорогой.
Я не говорю за всех, всегда есть небольшая часть компетентных и адекватных людей , но ....
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 25 гру, 2018 13:18, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29793
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2926 раз.
Подякували: 4863 раз.
 
Профіль
10
2
1
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:17

  zzzzzz написав:
  Kostia написав:
  UA написав:Рылы это продукт лени продавцов.

Почему так подгорает у многих от риэлторов, не нравится, не покупай у риэлтора. Это все равно что раздражаться по поводу того, что в магазине дороже чем на складе.


Наверно потому-что некоторые риелторы выдают желаемое за действительное.

А в какой сфере продаж этого нет?
Kostia
 
Повідомлень: 924
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:18

  Kostia написав:
  UA написав:
  Frant написав:А київські ріелтори - кращі за перців з ЗМІ?

Рылы это продукт лени продавцов.

Почему так подгорает у многих от риэлторов, не нравится, не покупай у риэлтора. Это все равно что раздражаться по поводу того, что в магазине дороже чем на складе.

Риэлторы, это препятствие перехода недвижимости от неэффективного собственника к эффективному.

Очень многие покупатели, столкнувшись с ситуацией, когда абсолютное большинство предложений имеет отягощение риэлторской комиссией идут в ОП застройщика.
UA
 
Повідомлень: 3336
З нами з: 19.07.08
Подякував: 262 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

аэропорт КИев и Борисполь не справляется с потоком людей в Киев.
За три с половиной часа аэропорт Борисполь принял 33 международных рейса. В очередях стоят сотни людей.
https://korrespondent.net/city/kiev/404 ... e-ocheredy

Что ж это такое?
X-Fresh
 
Повідомлень: 584
З нами з: 17.05.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:25

  UA написав:
  Kostia написав:
  UA написав:Рылы это продукт лени продавцов.

Почему так подгорает у многих от риэлторов, не нравится, не покупай у риэлтора. Это все равно что раздражаться по поводу того, что в магазине дороже чем на складе.

Риэлторы, это препятствие перехода недвижимости от неэффективного собственника к эффективному.

Очень многие покупатели, столкнувшись с ситуацией, когда абсолютное большинство предложений имеет отягощение риэлторской комиссией идут в ОП застройщика.

Прям отягощенные?) вы просто не умеете общаться с риэлторами. Очень часто они помогут вам в торге лишь бы сделка состоялась. И это будет больше чем комиссия.
Kostia
 
Повідомлень: 924
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:26

  Libo написав:
  airmax78 написав:И покупателей.


Покупать-продавать недвижимость без риелтеров - это каменный век и чревато, сэкономив на копейках, потерять всё.
8) 8) 8)

Потерять все - это вы легко можете и с риелтером. Что, действительно может обеспечить хороший риелтер - это подбор реального объекта/ подгон реального покупателя. Но далеко не все риелтеры это могут.
airmax78
 
Повідомлень: 27259
З нами з: 25.10.12
Подякував: 708 раз.
Подякували: 3022 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:27

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

X-Fresh написав:аэропорт КИев и Борисполь не справляется с потоком людей в Киев.
За три с половиной часа аэропорт Борисполь принял 33 международных рейса. В очередях стоят сотни людей.
https://korrespondent.net/city/kiev/404 ... e-ocheredy

Что ж это такое?


жуляны скорее всего закрыты, я тоже 12го вместо жулян из кбп вылетал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5461
З нами з: 05.06.16
Подякував: 292 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:29

  zzzzzz написав:
Рылы несут какую-то ответственность ? - Нет.


А какую ответственность они должны еще нести? :roll:
Они помощники. Решение принимает продавец и покупатель.
Но они как профессионалы с большим опытом в этой сфере мне помогают.
Я же не могу соперничать с ними в плане опыта на РН, не знаю многих подводных камней, не слежу так пристально за изменениями законодательства, различными требованиями, нормами и т.п.
Был бы я сам риелтор, то тогда бы обошелся сам. А так нет. Мне нужен в этом деле помощник.
У меня с ними опыт тут и за рубежом.
Мне пока везло.
Бог давал мне очень квалифицированных, порядочных и честных. :!:
Отстегивал им от души и с благодарностью. 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6766
З нами з: 14.11.11
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3391 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:30

  stm написав:https://inforesist.org/mnogoetazhku-v-kieve-pereveli-na-vozobnovlyaemyie-istochniki-energii-ustanovili-solnechnyie-paneli-i-vetryaki/amp/
Первая многоэтажка утыканная солнечными панелями. Интересно понаблюдать за КПД "до" 30 млн. теплого кредита и "после" :)

Это пример того, как люди оседлали тему и уже начинают беситься с жиру. Ну, пусть бесятся, раз других, кто мог бы освоить эти деньги не на солнечные панели, а хотя бы на утепление фасадов своих домов и замену окон - ничего ниипет и они ждут Виталика, когда он им сделает хорошо и красиво.
airmax78
 
Повідомлень: 27259
З нами з: 25.10.12
Подякував: 708 раз.
Подякували: 3022 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:32

  Libo написав:
  zzzzzz написав:
Рылы несут какую-то ответственность ? - Нет.


А какую ответственность они должны еще нести? :roll:
Они помощники. Решение принимает продавец и покупатель.
Но они как профессионалы с большим опытом в этой сфере мне помогают.
Я же не могу соперничать с ними в плане опыта на РН, не знаю многих подводных камней, не слежу так пристально за изменениями законодательства, различными требованиями, нормами и т.п.
Был бы я сам риелтор, то тогда бы обошелся сам. А так нет. Мне нужен в этом деле помощник.
У меня с ними опыт тут и за рубежом.
Мне пока везло.
Бог давал мне очень квалифицированных, порядочных и честных. :!:
Отстегивал им от души и с благодарностью. 8)


В плане законодательства , сходите на консультацию к нормальному нотариусу, он вам за 200-300 грн даст консультацию .
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29793
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2926 раз.
Подякували: 4863 раз.
 
Профіль
10
2
1
  #<1 ... 3099310031013102>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1236, 1237, 1238
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12371 2164759
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 гру, 2018 13:23
UA
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 3780
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 2162
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21681)
25.12.2018 14:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.