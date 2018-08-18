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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3099310031013102

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:40

  X-Fresh написав:аэропорт КИев и Борисполь не справляется с потоком людей в Киев.
За три с половиной часа аэропорт Борисполь принял 33 международных рейса. В очередях стоят сотни людей.
https://korrespondent.net/city/kiev/404 ... e-ocheredy

Что ж это такое?

Рябикин - бестолковое чмо
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:43

  zzzzzz написав:В плане законодательства , сходите на консультацию к нормальному нотариусу, он вам за 200-300 грн даст консультацию .


При покупке-продажа нужна не консультация, а постоянное юридическое СОПРОВОЖДЕНИЕ ВСЕЙ сделки. Это совершенно разные вещи. 8)
СОПРОВОЖДЕНИЕ - это выполнение всех требований, проверка документов, реестров и историй, административные решения, проверка стрёмных моментов, рекомендации, банковские вопросы и т.п. Это серьезные практические вопросы, а не сказочка от нотариуса за 300 грн.
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:56

ну всё, и этот дом пропал...
оно теперь тут будет умничать о сделках, проверках и прочей всем давно понятной галиматье.

прапор, не трать время читателей, сразу давай лозунгов побольше...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:59

  UA написав:
  Frant написав:А київські ріелтори - кращі за перців з ЗМІ?

Рылы это продукт лени продавцов.

автомеханики это продукт лени автолюбителей
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kostia написав:
  UA написав:
  Frant написав:А київські ріелтори - кращі за перців з ЗМІ?

Рылы это продукт лени продавцов.

Почему так подгорает у многих от риэлторов, не нравится, не покупай у риэлтора. Это все равно что раздражаться по поводу того, что в магазине дороже чем на складе.
Так у риелторов и не покупают, покупают у продавца. Просто от их "услуг" покупателю не так просто отказаться, тем более услуги то как таковой нет
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Libo написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Рылы это продукт лени продавцов.

И покупателей.


Покупать-продавать недвижимость без риелтеров - это каменный век и чревато, сэкономив на копейках, потерять всё.
8) 8) 8)
Не в Украине, во-первых.
Во-вторых, это навязанный стереотип, они даже не посредники, они всего лишь "консультанты"
Faceless
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