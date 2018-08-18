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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:40
Рябикин - бестолковое чмо
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Вів 25 гру, 2018 13:43
zzzzzz написав:
В плане законодательства , сходите на консультацию к нормальному нотариусу, он вам за 200-300 грн даст консультацию .
При покупке-продажа нужна не консультация, а постоянное юридическое СОПРОВОЖДЕНИЕ ВСЕЙ сделки. Это совершенно разные вещи.
СОПРОВОЖДЕНИЕ - это выполнение всех требований, проверка документов, реестров и историй, административные решения, проверка стрёмных моментов, рекомендации, банковские вопросы и т.п. Это серьезные практические вопросы, а не сказочка от нотариуса за 300 грн.
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Libo
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Додано: Вів 25 гру, 2018 13:56
ну всё, и этот дом пропал...
оно теперь тут будет умничать о сделках, проверках и прочей всем давно понятной галиматье.
прапор, не трать время читателей, сразу давай лозунгов побольше...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Вів 25 гру, 2018 13:59
UA написав: Frant написав:
А київські ріелтори - кращі за перців з ЗМІ?
Рылы это продукт лени продавцов.
автомеханики это продукт лени автолюбителей
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Додано: Вів 25 гру, 2018 14:03
Kostia написав: UA написав: Frant написав:
А київські ріелтори - кращі за перців з ЗМІ?
Рылы это продукт лени продавцов.
Почему так подгорает у многих от риэлторов, не нравится, не покупай у риэлтора. Это все равно что раздражаться по поводу того, что в магазине дороже чем на складе.
Так у риелторов и не покупают, покупают у продавца. Просто от их "услуг" покупателю не так просто отказаться, тем более услуги то как таковой нет
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Faceless
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Додано: Вів 25 гру, 2018 14:04
Libo написав: airmax78 написав: UA написав:
[quote="4536210:Frant"]
А київські ріелтори - кращі за перців з ЗМІ?
Рылы это продукт лени продавцов.
И покупателей.
Покупать-продавать недвижимость без риелтеров - это каменный век и чревато, сэкономив на копейках, потерять всё.
[/quote]Не в Украине.
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Faceless
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6
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