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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 31003101310231033104>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:40

  X-Fresh написав:аэропорт КИев и Борисполь не справляется с потоком людей в Киев.
За три с половиной часа аэропорт Борисполь принял 33 международных рейса. В очередях стоят сотни людей.
https://korrespondent.net/city/kiev/404 ... e-ocheredy

Что ж это такое?

Рябикин - бестолковое чмо
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:43

  zzzzzz написав:В плане законодательства , сходите на консультацию к нормальному нотариусу, он вам за 200-300 грн даст консультацию .


При покупке-продажа нужна не консультация, а постоянное юридическое СОПРОВОЖДЕНИЕ ВСЕЙ сделки. Это совершенно разные вещи. 8)
СОПРОВОЖДЕНИЕ - это выполнение всех требований, проверка документов, реестров и историй, административные решения, проверка стрёмных моментов, рекомендации, банковские вопросы и т.п. Это серьезные практические вопросы, а не сказочка от нотариуса за 300 грн.
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:56

ну всё, и этот дом пропал...
оно теперь тут будет умничать о сделках, проверках и прочей всем давно понятной галиматье.

прапор, не трать время читателей, сразу давай лозунгов побольше...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:59

  UA написав:
  Frant написав:А київські ріелтори - кращі за перців з ЗМІ?

Рылы это продукт лени продавцов.

автомеханики это продукт лени автолюбителей
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kostia написав:
  UA написав:
  Frant написав:А київські ріелтори - кращі за перців з ЗМІ?

Рылы это продукт лени продавцов.

Почему так подгорает у многих от риэлторов, не нравится, не покупай у риэлтора. Это все равно что раздражаться по поводу того, что в магазине дороже чем на складе.
Так у риелторов и не покупают, покупают у продавца. Просто от их "услуг" покупателю не так просто отказаться, тем более услуги то как таковой нет
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Libo написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Рылы это продукт лени продавцов.

И покупателей.


Покупать-продавать недвижимость без риелтеров - это каменный век и чревато, сэкономив на копейках, потерять всё.
8) 8) 8)
Не в Украине, во-первых.
Во-вторых, это навязанный стереотип, они даже не посредники, они всего лишь "консультанты"
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:09

  Faceless написав:
Kostia написав:
  UA написав:Рылы это продукт лени продавцов.

Почему так подгорает у многих от риэлторов, не нравится, не покупай у риэлтора. Это все равно что раздражаться по поводу того, что в магазине дороже чем на складе.
Так у риелторов и не покупают, покупают у продавца. Просто от их "услуг" покупателю не так просто отказаться, тем более услуги то как таковой нет

Так в магазине одежды покупают товар, а услуги продавца как таковой нет
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:11

  Faceless написав:...тем более услуги то как таковой нет

или почти нет.
вполне укладывается в какой-то базовый тариф - вроде договорённостей нотариусов о типовых ценах для типовых операций.
и не более.
не говоря уже о полном абсурде гонораров в процентах от суммы сделки.
это когда люди обычные.
но когда он прокурор/судья/мусор/депутат, приватизирующий и продающий, то ему не сложно условному первому отстегнуть долю малую за труды праведные
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:23

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:Так у риелторов и не покупают, покупают у продавца. Просто от их "услуг" покупателю не так просто отказаться, тем более услуги то как таковой нет


я давно говорю шо это самый настоящий рэкет
это должно быть лицензируемое занятие, типа нотарей, как за рубежом
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:28

  UA написав:
  Kostia написав:
  UA написав:Рылы это продукт лени продавцов.

Почему так подгорает у многих от риэлторов, не нравится, не покупай у риэлтора. Это все равно что раздражаться по поводу того, что в магазине дороже чем на складе.

Риэлторы, это препятствие перехода недвижимости от неэффективного собственника к эффективному.

Очень многие покупатели, столкнувшись с ситуацией, когда абсолютное большинство предложений имеет отягощение риэлторской комиссией идут в ОП застройщика.

столкнувшись с суровой реальностью цен без заманух
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