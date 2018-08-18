|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:40
Рябикин - бестолковое чмо
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 3635
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 1837 раз.
- Подякували: 1021 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:43
zzzzzz написав:
В плане законодательства , сходите на консультацию к нормальному нотариусу, он вам за 200-300 грн даст консультацию .
При покупке-продажа нужна не консультация, а постоянное юридическое СОПРОВОЖДЕНИЕ ВСЕЙ сделки. Это совершенно разные вещи.
СОПРОВОЖДЕНИЕ - это выполнение всех требований, проверка документов, реестров и историй, административные решения, проверка стрёмных моментов, рекомендации, банковские вопросы и т.п. Это серьезные практические вопросы, а не сказочка от нотариуса за 300 грн.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 6773
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3393 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:56
ну всё, и этот дом пропал...
оно теперь тут будет умничать о сделках, проверках и прочей всем давно понятной галиматье.
прапор, не трать время читателей, сразу давай лозунгов побольше...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 13452
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1814 раз.
- Подякували: 3795 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:59
UA написав: Frant написав:
А київські ріелтори - кращі за перців з ЗМІ?
Рылы это продукт лени продавцов.
автомеханики это продукт лени автолюбителей
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19477
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 359 раз.
- Подякували: 479 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 гру, 2018 14:03
Kostia написав: UA написав: Frant написав:
А київські ріелтори - кращі за перців з ЗМІ?
Рылы это продукт лени продавцов.
Почему так подгорает у многих от риэлторов, не нравится, не покупай у риэлтора. Это все равно что раздражаться по поводу того, что в магазине дороже чем на складе.
Так у риелторов и не покупают, покупают у продавца. Просто от их "услуг" покупателю не так просто отказаться, тем более услуги то как таковой нет
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 23041
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1100 раз.
- Подякували: 5190 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
Додано: Вів 25 гру, 2018 14:04
Не в Украине, во-первых.
Во-вторых, это навязанный стереотип, они даже не посредники, они всего лишь "консультанты"
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 23041
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1100 раз.
- Подякували: 5190 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
Додано: Вів 25 гру, 2018 14:09
Faceless написав: Kostia написав: UA написав:
Рылы это продукт лени продавцов.
Почему так подгорает у многих от риэлторов, не нравится, не покупай у риэлтора. Это все равно что раздражаться по поводу того, что в магазине дороже чем на складе.
Так у риелторов и не покупают, покупают у продавца. Просто от их "услуг" покупателю не так просто отказаться, тем более услуги то как таковой нет
Так в магазине одежды покупают товар, а услуги продавца как таковой нет
-
Kostia
-
-
- Повідомлень: 925
- З нами з: 02.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Вів 25 гру, 2018 14:11
Faceless написав:
...тем более услуги то как таковой нет
или почти нет.
вполне укладывается в какой-то базовый тариф - вроде договорённостей нотариусов о типовых ценах для типовых операций.
и не более.
не говоря уже о полном абсурде гонораров в процентах от суммы сделки.
это когда люди обычные.
но когда он прокурор/судья/мусор/депутат, приватизирующий и продающий, то ему не сложно условному первому отстегнуть долю малую за труды праведные
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 13452
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1814 раз.
- Подякували: 3795 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Вів 25 гру, 2018 14:23
Faceless написав:Так у риелторов и не покупают, покупают у продавца. Просто от их "услуг" покупателю не так просто отказаться, тем более услуги то как таковой нет
я давно говорю шо это самый настоящий рэкет
это должно быть лицензируемое занятие, типа нотарей, как за рубежом
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 5463
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 723 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 гру, 2018 14:28
UA написав: Kostia написав: UA написав:
Рылы это продукт лени продавцов.
Почему так подгорает у многих от риэлторов, не нравится, не покупай у риэлтора. Это все равно что раздражаться по поводу того, что в магазине дороже чем на складе.
Риэлторы, это препятствие перехода недвижимости от неэффективного собственника к эффективному.
Очень многие покупатели, столкнувшись с ситуацией, когда абсолютное большинство предложений имеет отягощение риэлторской комиссией идут в ОП застройщика.
столкнувшись с суровой реальностью цен без заманух
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19477
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 359 раз.
- Подякували: 479 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|