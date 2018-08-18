Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Риэлторы, это препятствие перехода недвижимости от неэффективного собственника к эффективному.
Очень многие покупатели, столкнувшись с ситуацией, когда абсолютное большинство предложений имеет отягощение риэлторской комиссией идут в ОП застройщика.
Прям отягощенные?) вы просто не умеете общаться с риэлторами. Очень часто они помогут вам в торге лишь бы сделка состоялась. И это будет больше чем комиссия.
Я не знаю что делается в откровенном шлаке. В сегменте домов 5-15 лет, адекватные предложения не отягощенные рыловской комиссией уходят достаточно бойко, редко что висит дольше 1,5 месяцев. https://www.youtube.com/watch?v=MBCUZo99v9s
Faceless написав: они даже не посредники, они всего лишь "консультанты"
Да мне и не нужен никакой посредник. Мне нужен риелтор в качестве консультанта и помощника по ВСЕМ вопросам, с которыми мне предстоит столкнуться в сделке. Он бегает, ищет мне нужное, все проверяет, собирает справки, согласовывает, решает вопросы, готовит документы, обеспечивает юридическую безупречность, организовывает оплату и т.п. То, что мне нужно. И за что я готов платить. Можете это сами? Гуд. Снимаю шляпу. Но сочувствую. У меня на эту х. нет времени и желания. Я лучше прийду только на подписание и расчет.
Faceless написав: они даже не посредники, они всего лишь "консультанты"
Да мне и не нужен никакой посредник. Мне нужен риелтор в качестве консультанта и помощника по ВСЕМ вопросам, с которыми мне предстоит столкнуться в сделке. Он бегает, ищет мне нужное, все проверяет, собирает справки, согласовывает, решает вопросы, готовит документы, обеспечивает юридическую безупречность, организовывает оплату и т.п. То, что мне нужно. И за что я готов платить. Можете это сами? Гуд. Снимаю шляпу. Но сочувствую. У меня на эту х. нет времени и желания. Я лучше прийду только на подписание и расчет.
Вот так тебя и взуют Пока сам не вникнешь во все детали толку не будет. А рыл такого как ты будет считать просто "лохом"
Faceless написав: они даже не посредники, они всего лишь "консультанты"
Да мне и не нужен никакой посредник. Мне нужен риелтор в качестве консультанта и помощника по ВСЕМ вопросам, с которыми мне предстоит столкнуться в сделке. Он бегает, ищет мне нужное, все проверяет, собирает справки, согласовывает, решает вопросы, готовит документы, обеспечивает юридическую безупречность, организовывает оплату и т.п. То, что мне нужно. И за что я готов платить. Можете это сами? Гуд. Снимаю шляпу. Но сочувствую. У меня на эту х. нет времени и желания. Я лучше прийду только на подписание и расчет.
Рыло обеспечивает юридическую безупречность? Ну-ну
zzzzzz написав:В плане законодательства , сходите на консультацию к нормальному нотариусу, он вам за 200-300 грн даст консультацию .
При покупке-продажа нужна не консультация, а постоянное юридическое СОПРОВОЖДЕНИЕ ВСЕЙ сделки. Это совершенно разные вещи. СОПРОВОЖДЕНИЕ - это выполнение всех требований, проверка документов, реестров и историй, административные решения, проверка стрёмных моментов, рекомендации, банковские вопросы и т.п. Это серьезные практические вопросы, а не сказочка от нотариуса за 300 грн.
Баранеускас, якщо ти сам не спитаєш у нотаріуса чи юриста про можливі проблеми, то ніхто тобі нічого не розкаже. Юристи люблять, щоб клієнт трапив у халепу. Тоді його можна доїти довго і потужно(((
Faceless написав:...тем более услуги то как таковой нет
или почти нет. вполне укладывается в какой-то базовый тариф - вроде договорённостей нотариусов о типовых ценах для типовых операций. и не более. не говоря уже о полном абсурде гонораров в процентах от суммы сделки. это когда люди обычные. но когда он прокурор/судья/мусор/депутат, приватизирующий и продающий, то ему не сложно условному первому отстегнуть долю малую за труды праведные
и платить эту фиксу нужно вне зависимости от того купил ты или "просто походил посмотрел"
Смотришь на стройку, а уже видно — получится говно. Хочется крикнуть строителям: «Эй, ребята, стойте, стоп! Ну не получилось, уже ничего не выйдет! Сносите последние 20 этажей и давайте заново!». Но самый пи**, когда в старом центре или на берегу строят уебищное здание, а в нем никто не планирует жить. Это кажется глупым и невозможным, но квартиры раскуплены этажами для инвестиций. В живом городе образуются слепые темные пятна пустоты и ур**, будто город не для людей, а для хранения денег. Девелоперы обколются своими небоскребами и ебутся в ж***. Когда здание строится для инвестиций, а не людей, то вид не важен, главное "по-багатому" или подешевле муравейник. Города для машин — это одни дороги без тротуаров и парков, города для людей — это уютные небольшие улицы с кафе и малоэтажные здания. Города для инвестиций — это то, что вы видите сейчас за окном. Строили бы ур** инвест-проекты далеко в полях, а город оставили для малоэтажного строительства, для реальных, живых людей.
UA написав:Рыло обеспечивает юридическую безупречность? Ну-ну
Нет. Они просто внимательно следят за безупречностью и если у них возникают вопросы и подозрения, они мне об этом доложат. Я могу попросить их уточнить эти вопросы у их юриста, либо уточню сам у своего. Приму решение по этим вопросам Я САМ. На основании рекомендаций юриста и риелтера. Если у вас у самих достаточно собственной юридической, адвокатской, судебной и административной практики и знаний по вопросам недвижимости, то это очень хорошо! Вы можете открывать риелтерскую и юридическую компанию. Такие лохи как я будут обращаться и платить хорошие бабки. Но вам придется у меня попотеть. Увижу что дилетант или некопенгаген, сразу под сраку.