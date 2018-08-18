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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3101310231033104>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:31

  Kostia написав:
  UA написав:Риэлторы, это препятствие перехода недвижимости от неэффективного собственника к эффективному.

Очень многие покупатели, столкнувшись с ситуацией, когда абсолютное большинство предложений имеет отягощение риэлторской комиссией идут в ОП застройщика.

Прям отягощенные?) вы просто не умеете общаться с риэлторами. Очень часто они помогут вам в торге лишь бы сделка состоялась. И это будет больше чем комиссия.

Я не знаю что делается в откровенном шлаке.
В сегменте домов 5-15 лет, адекватные предложения не отягощенные рыловской комиссией уходят достаточно бойко, редко что висит дольше 1,5 месяцев.
https://www.youtube.com/watch?v=MBCUZo99v9s
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:33

  Faceless написав: они даже не посредники, они всего лишь "консультанты"


Да мне и не нужен никакой посредник.
Мне нужен риелтор в качестве консультанта и помощника по ВСЕМ вопросам, с которыми мне предстоит столкнуться в сделке.
Он бегает, ищет мне нужное, все проверяет, собирает справки, согласовывает, решает вопросы, готовит документы, обеспечивает юридическую безупречность, организовывает оплату и т.п. То, что мне нужно. И за что я готов платить.
Можете это сами?
Гуд. Снимаю шляпу. Но сочувствую.
У меня на эту х. нет времени и желания.
Я лучше прийду только на подписание и расчет. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:36

  Libo написав:
  Faceless написав: они даже не посредники, они всего лишь "консультанты"


Да мне и не нужен никакой посредник.
Мне нужен риелтор в качестве консультанта и помощника по ВСЕМ вопросам, с которыми мне предстоит столкнуться в сделке.
Он бегает, ищет мне нужное, все проверяет, собирает справки, согласовывает, решает вопросы, готовит документы, обеспечивает юридическую безупречность, организовывает оплату и т.п. То, что мне нужно. И за что я готов платить.
Можете это сами?
Гуд. Снимаю шляпу. Но сочувствую.
У меня на эту х. нет времени и желания.
Я лучше прийду только на подписание и расчет. 8)

Вот так тебя и взуют :mrgreen:
Пока сам не вникнешь во все детали толку не будет.
А рыл такого как ты будет считать просто "лохом"
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:37

  Libo написав:
  Faceless написав: они даже не посредники, они всего лишь "консультанты"


Да мне и не нужен никакой посредник.
Мне нужен риелтор в качестве консультанта и помощника по ВСЕМ вопросам, с которыми мне предстоит столкнуться в сделке.
Он бегает, ищет мне нужное, все проверяет, собирает справки, согласовывает, решает вопросы, готовит документы, обеспечивает юридическую безупречность, организовывает оплату и т.п. То, что мне нужно. И за что я готов платить.
Можете это сами?
Гуд. Снимаю шляпу. Но сочувствую.
У меня на эту х. нет времени и желания.
Я лучше прийду только на подписание и расчет. 8)

Рыло обеспечивает юридическую безупречность? Ну-ну :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:38

  X-Fresh написав:аэропорт КИев и Борисполь не справляется с потоком людей в Киев.
За три с половиной часа аэропорт Борисполь принял 33 международных рейса. В очередях стоят сотни людей.
https://korrespondent.net/city/kiev/404 ... e-ocheredy

Что ж это такое?

это количество гастриков за пределами страны
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:49

  Libo написав:
  zzzzzz написав:В плане законодательства , сходите на консультацию к нормальному нотариусу, он вам за 200-300 грн даст консультацию .


При покупке-продажа нужна не консультация, а постоянное юридическое СОПРОВОЖДЕНИЕ ВСЕЙ сделки. Это совершенно разные вещи. 8)
СОПРОВОЖДЕНИЕ - это выполнение всех требований, проверка документов, реестров и историй, административные решения, проверка стрёмных моментов, рекомендации, банковские вопросы и т.п. Это серьезные практические вопросы, а не сказочка от нотариуса за 300 грн.

Баранеускас, якщо ти сам не спитаєш у нотаріуса чи юриста про можливі проблеми, то ніхто тобі нічого не розкаже. Юристи люблять, щоб клієнт трапив у халепу. Тоді його можна доїти довго і потужно(((
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:52

  Yuri_T написав:
  Faceless написав:...тем более услуги то как таковой нет

или почти нет.
вполне укладывается в какой-то базовый тариф - вроде договорённостей нотариусов о типовых ценах для типовых операций.
и не более.
не говоря уже о полном абсурде гонораров в процентах от суммы сделки.
это когда люди обычные.
но когда он прокурор/судья/мусор/депутат, приватизирующий и продающий, то ему не сложно условному первому отстегнуть долю малую за труды праведные

и платить эту фиксу нужно вне зависимости от того купил ты или "просто походил посмотрел"
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:52

  Kostia написав:
  UA написав:
  Frant написав:А київські ріелтори - кращі за перців з ЗМІ?

Рылы это продукт лени продавцов.

Почему так подгорает у многих от риэлторов, не нравится, не покупай у риэлтора. Это все равно что раздражаться по поводу того, что в магазине дороже чем на складе.

Пробачте, а Ви - не ріелтор часом???
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:54

Смотришь на стройку, а уже видно — получится говно. Хочется крикнуть строителям: «Эй, ребята, стойте, стоп! Ну не получилось, уже ничего не выйдет! Сносите последние 20 этажей и давайте заново!».
Но самый пи**, когда в старом центре или на берегу строят уебищное здание, а в нем никто не планирует жить. Это кажется глупым и невозможным, но квартиры раскуплены этажами для инвестиций. В живом городе образуются слепые темные пятна пустоты и ур**, будто город не для людей, а для хранения денег.
Девелоперы обколются своими небоскребами и ебутся в ж***. Когда здание строится для инвестиций, а не людей, то вид не важен, главное "по-багатому" или подешевле муравейник. Города для машин — это одни дороги без тротуаров и парков, города для людей — это уютные небольшие улицы с кафе и малоэтажные здания. Города для инвестиций — это то, что вы видите сейчас за окном.
Строили бы ур** инвест-проекты далеко в полях, а город оставили для малоэтажного строительства, для реальных, живых людей.

Dmitriy Sivak

https://www.facebook.com/dmitriy.sivak/ ... 2459980622
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 25 гру, 2018 14:54, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:54

  UA написав:Рыло обеспечивает юридическую безупречность? Ну-ну :mrgreen:


Нет. Они просто внимательно следят за безупречностью и если у них возникают вопросы и подозрения, они мне об этом доложат. Я могу попросить их уточнить эти вопросы у их юриста, либо уточню сам у своего.
Приму решение по этим вопросам Я САМ. На основании рекомендаций юриста и риелтера.
Если у вас у самих достаточно собственной юридической, адвокатской, судебной и административной практики и знаний по вопросам недвижимости, то это очень хорошо! Вы можете открывать риелтерскую и юридическую компанию. Такие лохи как я будут обращаться и платить хорошие бабки.
Но вам придется у меня попотеть.
Увижу что дилетант или некопенгаген, сразу под сраку.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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