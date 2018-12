Додано: Вів 25 гру, 2018 14:54



Но самый пи**, когда в старом центре или на берегу строят уебищное здание, а в нем никто не планирует жить. Это кажется глупым и невозможным, но квартиры раскуплены этажами для инвестиций. В живом городе образуются слепые темные пятна пустоты и ур**, будто город не для людей, а для хранения денег.

Девелоперы обколются своими небоскребами и ебутся в ж***. Когда здание строится для инвестиций, а не людей, то вид не важен, главное "по-багатому" или подешевле муравейник. Города для машин — это одни дороги без тротуаров и парков, города для людей — это уютные небольшие улицы с кафе и малоэтажные здания. Города для инвестиций — это то, что вы видите сейчас за окном.

Строили бы ур** инвест-проекты далеко в полях, а город оставили для малоэтажного строительства, для реальных, живых людей.



Dmitriy Sivak



