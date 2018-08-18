Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:А как ты об этом узнаешь если ты ничего проверять не собираешься ?
Ну здрасьте. Мне идет постоянный текущий доклад. Если все нормально, то: - Ок, продолжайте, до связи. Если возникают вопросы, мне оперативно докладывают и предлагают варианты решения и их стоимость. Как на поле боя.
kingkongovets написав:Смотришь на стройку, а уже видно — получится говно. Хочется крикнуть строителям: «Эй, ребята, стойте, стоп! Ну не получилось, уже ничего не выйдет! Сносите последние 20 этажей и давайте заново!». Но самый пи**, когда в старом центре или на берегу строят уебищное здание, а в нем никто не планирует жить. Это кажется глупым и невозможным, но квартиры раскуплены этажами для инвестиций. В живом городе образуются слепые темные пятна пустоты и ур**, будто город не для людей, а для хранения денег. Девелоперы обколются своими небоскребами и ебутся в ж***. Когда здание строится для инвестиций, а не людей, то вид не важен, главное "по-багатому" или подешевле муравейник. Города для машин — это одни дороги без тротуаров и парков, города для людей — это уютные небольшие улицы с кафе и малоэтажные здания. Города для инвестиций — это то, что вы видите сейчас за окном. Строили бы ур** инвест-проекты далеко в полях, а город оставили для малоэтажного строительства, для реальных, живых людей.
kingkongovets написав:Смотришь на стройку, а уже видно — получится говно. Хочется крикнуть строителям: «Эй, ребята, стойте, стоп! Ну не получилось, уже ничего не выйдет! Сносите последние 20 этажей и давайте заново!». Но самый пи**, когда в старом центре или на берегу строят уебищное здание, а в нем никто не планирует жить. Это кажется глупым и невозможным, но квартиры раскуплены этажами для инвестиций. В живом городе образуются слепые темные пятна пустоты и ур**, будто город не для людей, а для хранения денег. Девелоперы обколются своими небоскребами и ебутся в ж***. Когда здание строится для инвестиций, а не людей, то вид не важен, главное "по-багатому" или подешевле муравейник. Города для машин — это одни дороги без тротуаров и парков, города для людей — это уютные небольшие улицы с кафе и малоэтажные здания. Города для инвестиций — это то, что вы видите сейчас за окном. Строили бы ур** инвест-проекты далеко в полях, а город оставили для малоэтажного строительства, для реальных, живых людей.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.