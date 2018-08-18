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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3102310331043105>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:01

  Libo написав:
  UA написав:Рыло обеспечивает юридическую безупречность? Ну-ну :mrgreen:


Нет. Они просто внимательно следят за безупречностью и если у них возникают вопросы и подозрения, они мне об этом доложат.
:lol: :lol: :lol:


А если они не будут внимательно следить, тогда ШО ? :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:07

  zzzzzz написав:А если они не будут внимательно следить, тогда ШО ? :mrgreen:


Я ж тоже не дурак. Уволю нах. Я ж плачу деньги. Значит я тут хозяин и барин. :oops: А риелтор - сфера обслуживания. Меня. Барина. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:12

  Libo написав:
  zzzzzz написав:А если они не будут внимательно следить, тогда ШО ? :mrgreen:


Я ж тоже не дурак. Уволю нах. Я ж плачу деньги. Значит я тут хозяин и барин. :oops: А риелтор - сфера обслуживания. Меня. Барина. :wink:


А как ты об этом узнаешь если ты ничего проверять не собираешься ?
Я лучше прийду только на подписание и расчет
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:17

  zzzzzz написав:А как ты об этом узнаешь если ты ничего проверять не собираешься ?


Ну здрасьте. Мне идет постоянный текущий доклад. Если все нормально, то: - Ок, продолжайте, до связи. Если возникают вопросы, мне оперативно докладывают и предлагают варианты решения и их стоимость.
Как на поле боя. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:18

  kingkongovets написав:Смотришь на стройку, а уже видно — получится говно. Хочется крикнуть строителям: «Эй, ребята, стойте, стоп! Ну не получилось, уже ничего не выйдет! Сносите последние 20 этажей и давайте заново!».
Но самый пи**, когда в старом центре или на берегу строят уебищное здание, а в нем никто не планирует жить. Это кажется глупым и невозможным, но квартиры раскуплены этажами для инвестиций. В живом городе образуются слепые темные пятна пустоты и ур**, будто город не для людей, а для хранения денег.
Девелоперы обколются своими небоскребами и ебутся в ж***. Когда здание строится для инвестиций, а не людей, то вид не важен, главное "по-багатому" или подешевле муравейник. Города для машин — это одни дороги без тротуаров и парков, города для людей — это уютные небольшие улицы с кафе и малоэтажные здания. Города для инвестиций — это то, что вы видите сейчас за окном.
Строили бы ур** инвест-проекты далеко в полях, а город оставили для малоэтажного строительства, для реальных, живых людей.

Dmitriy Sivak

https://www.facebook.com/dmitriy.sivak/ ... 2459980622

Ты посмотри на этого Дмитрия Сивака - тоже мне эстет нашелся. Люди голосуют деньгами за г0вно. Значит надо строить г0вно. Юрий Т, Костя, я правильно мысль сформулировал?
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:25

  kingkongovets написав:Смотришь на стройку, а уже видно — получится говно. Хочется крикнуть строителям: «Эй, ребята, стойте, стоп! Ну не получилось, уже ничего не выйдет! Сносите последние 20 этажей и давайте заново!».
Но самый пи**, когда в старом центре или на берегу строят уебищное здание, а в нем никто не планирует жить. Это кажется глупым и невозможным, но квартиры раскуплены этажами для инвестиций. В живом городе образуются слепые темные пятна пустоты и ур**, будто город не для людей, а для хранения денег.
Девелоперы обколются своими небоскребами и ебутся в ж***. Когда здание строится для инвестиций, а не людей, то вид не важен, главное "по-багатому" или подешевле муравейник. Города для машин — это одни дороги без тротуаров и парков, города для людей — это уютные небольшие улицы с кафе и малоэтажные здания. Города для инвестиций — это то, что вы видите сейчас за окном.
Строили бы ур** инвест-проекты далеко в полях, а город оставили для малоэтажного строительства, для реальных, живых людей.

Dmitriy Sivak

https://www.facebook.com/dmitriy.sivak/ ... 2459980622

точно взломали учотку ККЦ
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 16:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кстати, мхитаряна так никто и не поддержал
один нест там шото невнятное вякнул и заткнулся
с чего бы?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 16:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  kingkongovets написав:Смотришь на стройку, а уже видно — получится говно. Хочется крикнуть строителям: «Эй, ребята, стойте, стоп! Ну не получилось, уже ничего не выйдет! Сносите последние 20 этажей и давайте заново!».
Но самый пи**, когда в старом центре или на берегу строят уебищное здание, а в нем никто не планирует жить. Это кажется глупым и невозможным, но квартиры раскуплены этажами для инвестиций. В живом городе образуются слепые темные пятна пустоты и ур**, будто город не для людей, а для хранения денег.
Девелоперы обколются своими небоскребами и ебутся в ж***. Когда здание строится для инвестиций, а не людей, то вид не важен, главное "по-багатому" или подешевле муравейник. Города для машин — это одни дороги без тротуаров и парков, города для людей — это уютные небольшие улицы с кафе и малоэтажные здания. Города для инвестиций — это то, что вы видите сейчас за окном.
Строили бы ур** инвест-проекты далеко в полях, а город оставили для малоэтажного строительства, для реальных, живых людей.

Dmitriy Sivak

https://www.facebook.com/dmitriy.sivak/ ... 2459980622

точно взломали учотку ККЦ


поешь шонить сладенького - походу твоему мозгу срочно необходимо питание, а то глючит конкретно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 16:32

  kingkongovets написав:кстати, мхитаряна так никто и не поддержал
один нест там шото невнятное вякнул и заткнулся
с чего бы?)

Наверное, потому что "традиции" и договариваться - быстрее и дешевле чем воевать.
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 16:40

  Libo написав:
  UA написав:Рыло обеспечивает юридическую безупречность? Ну-ну :mrgreen:


Нет. Они просто внимательно следят за безупречностью и если у них возникают вопросы и подозрения, они мне об этом доложат. Я могу попросить их уточнить эти вопросы у их юриста, либо уточню сам у своего.
Приму решение по этим вопросам Я САМ. На основании рекомендаций юриста и риелтера.
Если у вас у самих достаточно собственной юридической, адвокатской, судебной и административной практики и знаний по вопросам недвижимости, то это очень хорошо! Вы можете открывать риелтерскую и юридическую компанию. Такие лохи как я будут обращаться и платить хорошие бабки.
Но вам придется у меня попотеть.
Увижу что дилетант или некопенгаген, сразу под сраку.
:lol: :lol: :lol:

Ха-ха!
Ріелтори, як правило, не мають юридичної освіти. Інколи - взагалі вищої освіти.
І слідкують вони лише за тим, щоб клієнт заплатив їм 3-5%.

Якщо клієнт має досвід купівлі нерухомості, то він може вказати ріелтори, щоб той приніс справи про відсутність боргів і т.п.

Якщо клієнт не має такого досвіду - може трапити в халепу.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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