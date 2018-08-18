они кто угодно, но не дурачки.
молодой психанул, вынес сор из избы.
кому нужны сложности на ровном месте?
мусорские, прокурорские, военные, сбушные участки...
всегда так жили и всегда так жить будут, вне зависимости от цветов знамени
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 гру, 2018 16:44
они кто угодно, но не дурачки.
молодой психанул, вынес сор из избы.
кому нужны сложности на ровном месте?
мусорские, прокурорские, военные, сбушные участки...
всегда так жили и всегда так жить будут, вне зависимости от цветов знамени
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 25 гру, 2018 16:45
вот оно тебе нужно выкармливать это жирное трепло?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 25 гру, 2018 16:50
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
дословно со слов комм директора одного из топ-10 застройщиков: «кто так решает вопросы? на шо он вообще рассчитывал?»
сидящие рядом коллеги согласно пожимают плечами
но виновата во всем канешна же злочынна влада и порошенко со своим сыном
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
|