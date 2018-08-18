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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3102310331043105

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 16:44

  kingkongovets написав:кстати, мхитаряна так никто и не поддержал
один нест там шото невнятное вякнул и заткнулся
с чего бы?)

они кто угодно, но не дурачки.
молодой психанул, вынес сор из избы.
кому нужны сложности на ровном месте?
мусорские, прокурорские, военные, сбушные участки...
всегда так жили и всегда так жить будут, вне зависимости от цветов знамени
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 16:45

  zzzzzz написав:А если они не будут внимательно следить, тогда ШО ? :mrgreen:

вот оно тебе нужно выкармливать это жирное трепло?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлень: 13454
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2
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 16:50

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:кстати, мхитаряна так никто и не поддержал
один нест там шото невнятное вякнул и заткнулся
с чего бы?)

Наверное, потому что "традиции" и договариваться - быстрее и дешевле чем воевать.


дословно со слов комм директора одного из топ-10 застройщиков: «кто так решает вопросы? на шо он вообще рассчитывал?»
сидящие рядом коллеги согласно пожимают плечами

но виновата во всем канешна же злочынна влада и порошенко со своим сыном
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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