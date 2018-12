Додано: Вів 25 гру, 2018 16:50

airmax78 написав: kingkongovets написав: кстати, мхитаряна так никто и не поддержал

один нест там шото невнятное вякнул и заткнулся

Наверное, потому что "традиции" и договариваться - быстрее и дешевле чем воевать.



дословно со слов комм директора одного из топ-10 застройщиков: «кто так решает вопросы? на шо он вообще рассчитывал?»

сидящие рядом коллеги согласно пожимают плечами



Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.