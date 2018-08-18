Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 гру, 2018 16:44
kingkongovets написав:
кстати, мхитаряна так никто и не поддержал
один нест там шото невнятное вякнул и заткнулся
с чего бы?)
они кто угодно, но не дурачки.
молодой психанул, вынес сор из избы.
кому нужны сложности на ровном месте?
мусорские, прокурорские, военные, сбушные участки...
всегда так жили и всегда так жить будут, вне зависимости от цветов знамени
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Вів 25 гру, 2018 16:45
zzzzzz написав:
А если они не будут внимательно следить, тогда ШО ?
вот оно тебе нужно выкармливать это жирное трепло?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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Додано: Вів 25 гру, 2018 16:50
airmax78 написав: kingkongovets написав:
кстати, мхитаряна так никто и не поддержал
один нест там шото невнятное вякнул и заткнулся
с чего бы?)
Наверное, потому что "традиции" и договариваться - быстрее и дешевле чем воевать.
дословно со слов комм директора одного из топ-10 застройщиков: «кто так решает вопросы? на шо он вообще рассчитывал?»
сидящие рядом коллеги согласно пожимают плечами
но виновата во всем канешна же злочынна влада и порошенко со своим сыном
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: Вів 25 гру, 2018 17:36
kingkongovets написав: airmax78 написав: kingkongovets написав:
кстати, мхитаряна так никто и не поддержал
один нест там шото невнятное вякнул и заткнулся
с чего бы?)
Наверное, потому что "традиции" и договариваться - быстрее и дешевле чем воевать.
дословно со слов комм директора одного из топ-10 застройщиков: «кто так решает вопросы? на шо он вообще рассчитывал?»
сидящие рядом коллеги согласно пожимают плечами
но виновата во всем канешна же злочынна влада и порошенко со своим сыном
Если Порошенко в свой второй срок не прекратит этот беспредел - то, "пиши - пропало".
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Додано: Вів 25 гру, 2018 17:41
kingkongovets написав:
кстати, мхитаряна так никто и не поддержал
один нест там шото невнятное вякнул и заткнулся
с чего бы?)
И Геос поддержал.
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 25 гру, 2018 17:42
Детективна історія: чому в черговий раз не вдалося продати ТРЦ Respublika
https://rau.ua/uk/development-uk/veliki ... espublika/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: Вів 25 гру, 2018 17:43
kingkongovets написав: airmax78 написав: kingkongovets написав:
кстати, мхитаряна так никто и не поддержал
один нест там шото невнятное вякнул и заткнулся
с чего бы?)
Наверное, потому что "традиции" и договариваться - быстрее и дешевле чем воевать.
дословно со слов комм директора одного из топ-10 застройщиков: «кто так решает вопросы? на шо он вообще рассчитывал?»
сидящие рядом коллеги согласно пожимают плечами
но виновата во всем канешна же злочынна влада и порошенко со своим сыном
да, конкретно порошенко который своим указом может уволить сбушника
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 25 гру, 2018 17:45
airmax78 написав: kingkongovets написав: airmax78 написав:Наверное, потому что "традиции" и договариваться - быстрее и дешевле чем воевать.
дословно со слов комм директора одного из топ-10 застройщиков: «кто так решает вопросы? на шо он вообще рассчитывал?»
сидящие рядом коллеги согласно пожимают плечами
но виновата во всем канешна же злочынна влада и порошенко со своим сыном
Если Порошенко в свой второй срок не прекратит этот беспредел - то, "пиши - пропало".
второго срока не будет, он даже выдвигаться на второй срок не будет...
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 25 гру, 2018 17:52
Оранжевый-хит сезона написав:
второго срока не будет, он даже выдвигаться на второй срок не будет...
Доллар по 33 ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Додано: Вів 25 гру, 2018 17:55
pesikot написав: Оранжевый-хит сезона написав:
второго срока не будет, он даже выдвигаться на второй срок не будет...
Доллар по 33 ?
мнение ПисиКота меня не интересует.
Оранжевый-хит сезона
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