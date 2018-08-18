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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3103310431053106

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 17:58

https://en.wikipedia.org/wiki/Habitat_67

що скаже Тарян і Сага?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 18:10

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
дословно со слов комм директора одного из топ-10 застройщиков: «кто так решает вопросы? на шо он вообще рассчитывал?»
сидящие рядом коллеги согласно пожимают плечами

но виновата во всем канешна же злочынна влада и порошенко со своим сыном

Если Порошенко в свой второй срок не прекратит этот беспредел - то, "пиши - пропало".

второго срока не будет, он даже выдвигаться на второй срок не будет...

Смешно пошутили.
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 18:10

  kingkongovets написав:
Оранжевый-хит сезона написав:
  pesikot написав:Доллар по 33 ?

мнение ПисиКота меня не интересует.


ты главное говори, уня, говори)
твое авторитетное мнение очень важно для нас - это как послушать бабу и сделать наоборот)

А если он не выдвинется, ты согласен на месяц самозабаниться и не писать здесь?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 18:12

  Оранжевый-хит сезона написав:
  pesikot написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:второго срока не будет, он даже выдвигаться на второй срок не будет...

Доллар по 33 ?

мнение ПисиКота меня не интересует.

Так когда по доллар по 33 ?
но вы пишите, пишите, вас всегда интересно читать :-)
А вы готовы самозабаниться, если выдвинется Порошенко на второй срок ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 18:19

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
  kingkongovets написав:
Оранжевый-хит сезона написав:[quote="4536549:pesikot"]
Доллар по 33 ?

мнение ПисиКота меня не интересует.


ты главное говори, уня, говори)
твое авторитетное мнение очень важно для нас - это как послушать бабу и сделать наоборот)

А если он не выдвинется, ты согласен на месяц самозабаниться и не писать здесь?[/quote]

да, а ты?

зы: вот классический пример выражения «специалист подобен флюсу» - уня искренне уверовал в то, шо если он добился каких то результатов в профессии, то его мнение обо всем остальном так же ценно)
увы нет, но гордыня и синдром даннинга-крюгера мешают ему это осознать)
хотя клоуны тоже нужны - без них скучно, они забавные)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 25 гру, 2018 18:36, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 18:35

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Если Порошенко в свой второй срок не прекратит этот беспредел - то, "пиши - пропало".

второго срока не будет, он даже выдвигаться на второй срок не будет...

Смешно пошутили.

А если он не выдвинется, ты согласен на месяц самозабаниться и не писать здесь?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 18:36

  pesikot написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  pesikot написав:Доллар по 33 ?

мнение ПисиКота меня не интересует.

Так когда по доллар по 33 ?
но вы пишите, пишите, вас всегда интересно читать :-)
А вы готовы самозабаниться, если выдвинется Порошенко на второй срок ?

Я с ПисямиКотов не разговариваю.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 18:38

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:второго срока не будет, он даже выдвигаться на второй срок не будет...

Смешно пошутили.

А если он не выдвинется, ты согласен на месяц самозабаниться и не писать здесь?

Конечно. И не только здесь, но даже в теме про бетховена.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 18:44

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Смешно пошутили.

А если он не выдвинется, ты согласен на месяц самозабаниться и не писать здесь?

Конечно. И не только здесь, но даже в теме про бетховена.

договорились
Оранжевый-хит сезона
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