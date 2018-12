Додано: Вів 25 гру, 2018 18:03

Оранжевый-хит сезона написав: второго срока не будет, он даже выдвигаться на второй срок не будет...

Доллар по 33 ?

мнение ПисиКота меня не интересует.



ты главное говори, уня, говори)

ты главное говори, уня, говори)

твое авторитетное мнение очень важно для нас - это как послушать бабу и сделать наоборот)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.