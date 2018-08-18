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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 гру, 2018 17:58
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Вів 25 гру, 2018 18:03
Оранжевый-хит сезона написав: pesikot написав: Оранжевый-хит сезона написав:
второго срока не будет, он даже выдвигаться на второй срок не будет...
Доллар по 33 ?
мнение ПисиКота меня не интересует.
ты главное говори, уня, говори)
твое авторитетное мнение очень важно для нас - это как послушать бабу и сделать наоборот)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Вів 25 гру, 2018 18:10
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав: kingkongovets написав:
дословно со слов комм директора одного из топ-10 застройщиков: «кто так решает вопросы? на шо он вообще рассчитывал?»
сидящие рядом коллеги согласно пожимают плечами
но виновата во всем канешна же злочынна влада и порошенко со своим сыном
Если Порошенко в свой второй срок не прекратит этот беспредел - то, "пиши - пропало".
второго срока не будет, он даже выдвигаться на второй срок не будет...
Смешно пошутили.
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Додано: Вів 25 гру, 2018 18:10
kingkongovets написав: Оранжевый-хит сезона написав: pesikot написав:
Доллар по 33 ?
мнение ПисиКота меня не интересует.
ты главное говори, уня, говори)
твое авторитетное мнение очень важно для нас - это как послушать бабу и сделать наоборот)
А если он не выдвинется, ты согласен на месяц самозабаниться и не писать здесь?
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Додано: Вів 25 гру, 2018 18:12
Оранжевый-хит сезона написав: pesikot написав: Оранжевый-хит сезона написав:
второго срока не будет, он даже выдвигаться на второй срок не будет...
Доллар по 33 ?
мнение ПисиКота меня не интересует.
Так когда по доллар по 33 ?
но вы пишите, пишите, вас всегда интересно читать
А вы готовы самозабаниться, если выдвинется Порошенко на второй срок ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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Додано: Вів 25 гру, 2018 18:19
Оранжевый-хит сезона написав: kingkongovets написав:
Оранжевый-хит сезона написав:[quote="4536549:pesikot"]
Доллар по 33 ?
мнение ПисиКота меня не интересует.
ты главное говори, уня, говори)
твое авторитетное мнение очень важно для нас - это как послушать бабу и сделать наоборот)
А если он не выдвинется, ты согласен на месяц самозабаниться и не писать здесь?[/quote]
да, а ты?
зы: вот классический пример выражения «специалист подобен флюсу» - уня искренне уверовал в то, шо если он добился каких то результатов в профессии, то его мнение обо всем остальном так же ценно)
увы нет, но гордыня и синдром даннинга-крюгера мешают ему это осознать)
хотя клоуны тоже нужны - без них скучно, они забавные)
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Вів 25 гру, 2018 18:36, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 25 гру, 2018 18:35
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
Если Порошенко в свой второй срок не прекратит этот беспредел - то, "пиши - пропало".
второго срока не будет, он даже выдвигаться на второй срок не будет...
Смешно пошутили.
А если он не выдвинется, ты согласен на месяц самозабаниться и не писать здесь?
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Додано: Вів 25 гру, 2018 18:36
pesikot написав: Оранжевый-хит сезона написав: pesikot написав:
Доллар по 33 ?
мнение ПисиКота меня не интересует.
Так когда по доллар по 33 ?
но вы пишите, пишите, вас всегда интересно читать
А вы готовы самозабаниться, если выдвинется Порошенко на второй срок ?
Я с ПисямиКотов не разговариваю.
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Додано: Вів 25 гру, 2018 18:38
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
второго срока не будет, он даже выдвигаться на второй срок не будет...
Смешно пошутили.
А если он не выдвинется, ты согласен на месяц самозабаниться и не писать здесь?
Конечно. И не только здесь, но даже в теме про бетховена.
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Додано: Вів 25 гру, 2018 18:44
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
Смешно пошутили.
А если он не выдвинется, ты согласен на месяц самозабаниться и не писать здесь?
Конечно. И не только здесь, но даже в теме про бетховена.
договорились
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