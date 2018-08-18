В октябре 2017 представители Фонда обратились к застройщику жилых комплексов «Чайка» и «Сонцтаун» с просьбой оказать содействие в улучшении жилищных условий для военных и их семей. Подробно ознакомившись с деятельностью организации, руководитель ООО «ОМОКС» передал в благотворительный фонд 17 квартир: одно-, двух- и трехкомнатных.

Более 40 000 семей военных стоят в квартирной очереди, по официальным данным 2016 года. Благотворительные организации, волонтеры, крупный бизнес, госструктуры и Президент Украины как частное лицо объединяют свои усилия, чтобы помочь военнослужащим в трудных жизненных обстоятельствах. Одной из побед в решении этого вопроса стало сотрудничество девелоперской компании «ОМОКС» и благотворительной организацииПодробности читайте на УНИАН: