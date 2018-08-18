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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3105310631073108>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 19:15

  kingkongovets написав:
Оранжевый-хит сезона написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:А если он не выдвинется, ты согласен на месяц самозабаниться и не писать здесь?

договорились

заскриню на всяк случч
Считаем, то пари заключено
Кинг, у Вас со старта большие шансы...проиграть!
Потому что "выдвинется" и " выдвинут" -немного разные понятия. Хотя результат тот же-кандидатство.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 19:25

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:Считаем, то пари заключено
Кинг, у Вас со старта большие шансы...проиграть!
Потому что "выдвинется" и " выдвинут" -немного разные понятия. Хотя результат тот же-кандидатство.

а Вы точно топ-менеджер ? Вы же проиграете заранее
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 19:27

Про Джекхаус , Мхитаряна, СБУ , ГПУ и киевскую власть
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/ ... 0076698939

Шикарно, СБУ получает землю, застройщиком выбирает Познякижилбуд, ПЖБ случайно надстроило 4 лишних этажа )
СБУ не спорило, а начало оформлять в собственность оговоренные квартиры ))

Киевское ДАБИ 4 этажа не заметило )

После заявления Мхитарян отказался в ГПУ предоставлять информацию о вымогателях.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 19:30

pesikot
я не играю,в данном случае я комментирую со стороны
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 19:33

Более 40 000 семей военных стоят в квартирной очереди, по официальным данным 2016 года. Благотворительные организации, волонтеры, крупный бизнес, госструктуры и Президент Украины как частное лицо объединяют свои усилия, чтобы помочь военнослужащим в трудных жизненных обстоятельствах. Одной из побед в решении этого вопроса стало сотрудничество девелоперской компании «ОМОКС» и благотворительной организации «Фонд поддержки национальной безопасности Украины».

В октябре 2017 представители Фонда обратились к застройщику жилых комплексов «Чайка» и «Сонцтаун» с просьбой оказать содействие в улучшении жилищных условий для военных и их семей. Подробно ознакомившись с деятельностью организации, руководитель ООО «ОМОКС» передал в благотворительный фонд 17 квартир: одно-, двух- и трехкомнатных.

Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/realestate/ ... rRWxXGKKjM


:mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 19:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:Считаем, то пари заключено
Кинг, у Вас со старта большие шансы...проиграть!
Потому что "выдвинется" и " выдвинут" -немного разные понятия. Хотя результат тот же-кандидатство.


хотите подтвердить свои убеждения деньгами и сделать ставку?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 19:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:Во первых, идея квартальной застройки, города для людей и т д очень продвигается варламовым, а другие его копируют бездумно. Лично мне не нравится квартальная застройка в том виде который он продвигает.
По поводу людей. Сначала построить доступное жилье. Когда будет у всех, тогда будем браться за эстетику. Пирамида маслоу

Стройте доступное где нибудь в полях,зачем ур** Киев?
5748909
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 19:38

  Kostia написав:
  airmax78 написав:Ты посмотри на этого Дмитрия Сивака - тоже мне эстет нашелся. Люди голосуют деньгами за г0вно. Значит надо строить г0вно. Юрий Т, Костя, я правильно мысль сформулировал?

Во первых, идея квартальной застройки, города для людей и т д очень продвигается варламовым, а другие его копируют бездумно. Лично мне не нравится квартальная застройка в том виде который он продвигает.
По поводу людей. Сначала построить доступное жилье. Когда будет у всех, тогда будем браться за эстетику. Пирамида маслоу

Когда будет у всех - строить уже будет негде, а лучшие места в городах (а именно об этом пишет Сивак) будут изнасилованы. И ведь Элегант, Кловский 7 и многое многе другое (почти все на самом деле) уже никто не снесет. Будут стоять как памятники дол6ое6изму и жадности.
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 19:40

  zzzzzz написав:Про Джекхаус , Мхитаряна, СБУ , ГПУ и киевскую власть
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/ ... 0076698939

Шикарно, СБУ получает землю, застройщиком выбирает Познякижилбуд, ПЖБ случайно надстроило 4 лишних этажа )
СБУ не спорило, а начало оформлять в собственность оговоренные квартиры ))

Киевское ДАБИ 4 этажа не заметило )

После заявления Мхитарян отказался в ГПУ предоставлять информацию о вымогателях.

Вспомнил о традициях/поговорил с папой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 19:42

  5748909 написав:
  Kostia написав:Во первых, идея квартальной застройки, города для людей и т д очень продвигается варламовым, а другие его копируют бездумно. Лично мне не нравится квартальная застройка в том виде который он продвигает.
По поводу людей. Сначала построить доступное жилье. Когда будет у всех, тогда будем браться за эстетику. Пирамида маслоу

Стройте доступное где нибудь в полях,зачем ур** Киев?

Там в посте в фб речь идет об Одессе, но не суть. Хотя в Одессе - вообще пц с девелоперами.
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