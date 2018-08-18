Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Более 40 000 семей военных стоят в квартирной очереди, по официальным данным 2016 года. Благотворительные организации, волонтеры, крупный бизнес, госструктуры и Президент Украины как частное лицо объединяют свои усилия, чтобы помочь военнослужащим в трудных жизненных обстоятельствах. Одной из побед в решении этого вопроса стало сотрудничество девелоперской компании «ОМОКС» и благотворительной организации «Фонд поддержки национальной безопасности Украины».
В октябре 2017 представители Фонда обратились к застройщику жилых комплексов «Чайка» и «Сонцтаун» с просьбой оказать содействие в улучшении жилищных условий для военных и их семей. Подробно ознакомившись с деятельностью организации, руководитель ООО «ОМОКС» передал в благотворительный фонд 17 квартир: одно-, двух- и трехкомнатных.
Kostia написав:Во первых, идея квартальной застройки, города для людей и т д очень продвигается варламовым, а другие его копируют бездумно. Лично мне не нравится квартальная застройка в том виде который он продвигает. По поводу людей. Сначала построить доступное жилье. Когда будет у всех, тогда будем браться за эстетику. Пирамида маслоу
Стройте доступное где нибудь в полях,зачем ур** Киев?
airmax78 написав:Ты посмотри на этого Дмитрия Сивака - тоже мне эстет нашелся. Люди голосуют деньгами за г0вно. Значит надо строить г0вно. Юрий Т, Костя, я правильно мысль сформулировал?
Во первых, идея квартальной застройки, города для людей и т д очень продвигается варламовым, а другие его копируют бездумно. Лично мне не нравится квартальная застройка в том виде который он продвигает. По поводу людей. Сначала построить доступное жилье. Когда будет у всех, тогда будем браться за эстетику. Пирамида маслоу
Когда будет у всех - строить уже будет негде, а лучшие места в городах (а именно об этом пишет Сивак) будут изнасилованы. И ведь Элегант, Кловский 7 и многое многе другое (почти все на самом деле) уже никто не снесет. Будут стоять как памятники дол6ое6изму и жадности.
Kostia написав:Во первых, идея квартальной застройки, города для людей и т д очень продвигается варламовым, а другие его копируют бездумно. Лично мне не нравится квартальная застройка в том виде который он продвигает. По поводу людей. Сначала построить доступное жилье. Когда будет у всех, тогда будем браться за эстетику. Пирамида маслоу
Стройте доступное где нибудь в полях,зачем ур** Киев?
Там в посте в фб речь идет об Одессе, но не суть. Хотя в Одессе - вообще пц с девелоперами.